NDR und WDR produzieren zwei junge internationale Serien

Die Dramedy-Serie «This is not Sweden» und die Action-Teen-Serie «The Girl in my Diary» entstehen im Rahmen der FabFiction-Initiative und sind für die ARD-Mediathek gedacht.

Die 2022 ins Leben gerufene FabFiction-Initiative von NDR WDR und SWR für internationale Serien-Koproduktionen hat zwei neue Serien angekündigt, die seit dieser Woche in internationaler Zusammenarbeit von NDR und WDR produziert werden. Dabei handelt es sich um Streaming-Serien für die ARD-Mediathek, die sich an ein jüngeres Publikum richten. Die achtteilige spanisch-deutsch-schwedisch-finnische Koproduktionwird mit Unterstützung des NDR seit dem 6. Februar in Barcelona gedreht. Der WDR fungiert als Koproduzent der belgisch-deutschen Mysteryserie, welche seit dem 7. Februar in Belgien produziert wird.Das Drehbuch zur Serie «This is not Sweden» schrieben Valentina Viso und Dani Gonzáles. Regie führen Aina Clotet und Mar Coll. Die Dramady-Serie wird von den beiden spanischen Firmen Funicula Films und Nanouk Films sowie von der schwedischen Anagram Films für die europäischen öffentlich-rechtlichen Sender RTVE, TV3 (Spanien/Katalonien), den NDR, für SVT (Schweden) und YLE (Finnland) produziert. Die Serie wird als „Drama und Familienkomödie zugleich“ beschrieben und spielt in Vallvidrera, der grünen Lunge von Barcelona, einem Paradies für junge Familien. Hier wollen Mariana und Samuel ihre Töchter in idyllischer Gemeinschaft mit anderen Familien aufziehen. Konflikte werden gemeinsam in Gruppentherapie aufgearbeitet. Nur die schwedische Nachbarin, bei der alles noch ein bisschen perfekter zu sein scheint, nimmt nicht teil. Als sich ausgerechnet der Sohn der Schwedin aus dem Fenster stürzt, brechen bei Mariana lange verdrängte Ängste aus und in der scheinbar heilen Welt bricht das Chaos aus. Mit viel Humor und temporeich erzählt «This is not Sweden» vom Lebensgefühl junger Familien, thematisiert aber auch dahinter verborgene liegende Ängste.«The Girl in my Diary» wurde von Pieter De Graeve und Philippe De Schepper nach einer Idee von Tom Timmerman verfasst. Mathias Brouns führt Regie. Die Serie ist eine Koproduktion der Produktionsfirmen jonnydepony und Network Movie. Als Produzenten fungieren Philippe De Schepper, Helen Perquy und Bettina Wente. In «The Girl in my Diary», die voraussichtlich im Frühjahr 2024 in der ARD-Mediathek und bei KiKA zu sehen sein wird, geht es um zwei Teenager. Der 17-jährige Adam wacht aus einem jahrelangen Koma auf, als ein mysteriöses Mädchen ihm ein Tagebuch bringt und dann wieder verschwindet. Er stellt fest, dass er damit mit der 15-jährigen Hawa kommunizieren kann. Nur langsam wird den beiden klar, dass Hawa in einer anderen Zeit lebt. In Adams Welt grassiert ein Virus, das alle 16-Jährigen befällt und tötet. Gemeinsam mit ihren Freunden versuchen sie, den Ausbruch der Pandemie aufzuhalten.