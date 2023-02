«The Mandalorian» läuft wieder im Free-TV

US-Fernsehen

Eine Woche vor der Streaming-Premiere der dritten Staffel machen die Disney-Sender für das «Star Wars»-Abenteuer mächtig Werbung.

Anlässlich der mit Spannung erwarteten Rückkehrbei Disney+ bietet The Walt Disney Company den Zuschauern die Möglichkeit, die Episode zu erleben, mit der alles begann, wenn der Pilotfilm von «Star Wars: The Mandalorian» gleichzeitig auf ABC, Freeform und FX ausgestrahlt wird. Die drei Sender werden "Chapter 1: The Mandalorian" am 24. Februar um 20.00 Uhr ausstrahlen.Die Reise des Mandalorianers durch die Star Wars-Galaxis geht am Freitag, den 1. März 2023, weiter. Din Djarin, einst ein einsamer Kopfgeldjäger, hat sich wieder mit Grogu zusammengetan. Währenddessen kämpft die Neue Republik darum, die Galaxis von ihrer dunklen Geschichte wegzuführen. Der Mandalorianer wird alte Verbündete treffen und sich neue Feinde machen, während er und Grogu ihre Reise gemeinsam fortsetzen.In der Serie spielen Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow und Giancarlo Esposito. Zu den Regisseuren der acht Episoden umfassenden dritten Staffel gehören Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey und Bryce Dallas Howard. Jon Favreau ist der Showrunner und Headwriter und fungiert zusammen mit Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy und Colin Wilson als ausführender Produzent. Karen Gilchrist und Carrie Beck sind mitausführende Produzenten.