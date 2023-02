Roku serviert Martha Stewart

US-Fernsehen

Außerdem wird der Anbieter auch «Emeril Cooks» zurückbringen.

Roku teilte den Pressevertretern mit, dass das Formatmit Emeril Lagasse undmit Martha Stewart nach ihrem erfolgreichen Debüt für neue Staffeln auf den Roku Channel zurückkehren werden. Die ersten Staffeln wurden im Herbst 2022 auf The Roku Channel ausgestrahlt.Die zweite Staffel von «Emeril Cooks» bringt die Zuschauer in Emerils geliebtes New Orleans, um die einzigartige Mischung aus Tradition und Innovation zu erleben, die seine Küche ausmacht. Diese Serie ist sein Liebesbrief an die Stadt. Erleben Sie New Orleans durch seine Menschen und das Essen, das sie so gerne essen! Die neue Staffel wird zehn 30-minütige Episoden umfassen. Die Serie wird von Marquee Brands produziert. Start der Ausstrahlung ist bereits kommenden Freitag.In den neuen Geschichten vonwerden die Zuschauer in Marthas Bauernküche willkommen geheißen und sie besuchen einige ihrer Lieblingsorte, um unglaubliche Gerichte, Süßigkeiten und Leckereien zu kreieren. In Zusammenarbeit mit weltberühmten Köchen und guten Freunden wird Stewart Techniken und Anleitungen verraten, wie es nur sie kann. Die zehn neuen Folgen laufen ab Montag, den 3. April, bei Roku.