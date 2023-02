«Das Duell um die Welt» ist wieder da

Quotennews

Die Team-Edition der Duell-Show zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ging gestern in eine weitere Runde und das Netz feiert Dunja Hayali.

Schlagzeilen rund um eine Primetime-Show sind am Tag danach wenig überraschend. Gerade bei Shows wie, die denen es darum geht, an Grenzen zu gehen, überrascht dieser Umstand noch weniger. Doch dominiert bei der obligatorischen Google-Suche nach «Das Duell um die Welt» am heutigen Samstag eine Mitstreiterin komplett das Medien-Geschehen. Dunja Hayali und ihr Auftritt als Skysurferin. In Kalifornien sollte die 48-Jährige an einem Helikopter hängend freihändig auf einem Surfbrett durch die Lüfte, na ja, surfen. Neben dieser Aufgabe schlugen sich Alexander Klaws, Patrick Owomoyela oder Oliver Polak für Team Joko oder Team Klaas um die Welt. Gewohnt moderierte Jeannine Michaelsen durch den Abend.Die zweite Folge der 10. Staffel und gleichermaßen die erste Folge im neuen Jahr holte 0,94 Millionen Zuschauer nach Unterföhring, mit 0,59 Millionen Umworbenen waren mitunter gute 11,1 Prozent am Zielgruppen-Markt möglich. Insgesamt kam die abendfüllende Show auf 4,1 Prozent Marktanteil am gesamten TV-Markt. Damit verbesserte sich die Rote Sieben im Vergleich zum Staffel-Auftakt am 26. Dezember 2022. Da waren 0,84 und 0,52 Millionen Zuschauer bei 3,6 und 9,1 Prozent an den Märkten drin. Nachdem diese erste Show der neuen Staffel Joko für sich und sein Team entscheiden konnte, wurde gestern Klaas "Weltmeister".Neben dem Primetime-Programm bot der ProSieben-Tag wenig, was es in einen Artikel schaffen würde. Am Morgen enttäuschte «ran racing: Formel E» mit der «WM live aus Hyderabad». Das Sport-Event wollten ab 10 Uhr lediglich 0,21 Millionen Zuschauer sehen, die Zielgruppe landete bei gerade mal 0,12 Millionen Werberelevanten. Es kamen in Summe 2,9 Prozent Marktanteil zusammen, bei der Zielgruppe waren es immerhin 7,7 Prozent.