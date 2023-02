Neuer Bestwert für «Fastnacht in Franken»

Quotennews

Mit der Ausstrahlung von «Fastnacht in Franken» beginnt wohl zweifelsohne die närrische Jahreszeit. Das BR freut sich über neue Zuschauer-Bestwerte.

Wohl kaum eine Veranstaltung außerhalb der Fasching- und/oder Karnevals-Hochburgen in NRW hat Tradition, wie die. Die Prunksitzung aus Veitshöchheim ist auch für Politiker eine große Bühne, mit dem gestrigen Abend machte jedoch vor allem der TV-Anteil große Schlagzeilen. Wie das BR Fernsehen vermeldete, kamen satte 53,3 Prozent Marktanteil zusammen, hierzu ist jedoch der Zusatz "in Bayern" nötig - am gesamten TV-Markt waren wohl 14,8 Prozent möglich.In Summe sollen das bundesweit 3,8 Millionen Zuschauer gewesen sein, aus Bayern waren hiervon wohl 2,3 Millionen. "Die 'Fastnacht in Franken' hat wieder einmal bewiesen, dass sie ein echter Publikumsmagnet ist – und ein Lagerfeuer, um das sich von den Jüngsten bis zu den Großeltern die ganze Familie versammelt", ließ sich Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks zitieren. In der Pressemitteilung des Senders war weiter die Rede von "herausragenden 40,7 Prozent" bei den 14- bis 49-Jährigen.Zu sehen gab es unter anderem Michl Müller, Sebastian Reich, Ines Procter, Peter Kuhn, Oti Schmelder oder die A-capalla-Band Viva Voce. "Die gestrige Livesendung hat Millionen von Zuschauern in ganz Deutschland begeistert. Mein Dank gilt unseren wunderbaren Künstlern, die in höchster Professionalität ein schwungvolles, kurzweiliges und humorvolles Programm in bester Qualität in den Mainfrankensälen gezeigt haben. Besonderen Dank sage ich der Fastnachtredaktion des BR Franken und allen Produktionsgewerken", so Marco Anderlik, Präsident Fastnacht-Verband Franken.