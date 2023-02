Die sieben Todsünden gehen im April weiter

US-Fernsehen

«Pride: A Seven Deadly Sins Story» steht beim Fernsehsender Lifetime in den Startlöchern.

Nach den äußerst beliebten Filmen über die sieben Todsünden – «Lust», «Envy», «Wrath» and «Greed» – setzt Lifetime die Anthologie mit einer neuen Sünde und einem neuen Film fort:. Der von T.D. Jakes, Derrick Williams und Shaun Robinson produzierte und von tatsächlichen Ereignissen inspirierte Film handelt von der berühmten Bäckereibesitzerin und Reality-TV-Star Birdie Moore, deren Geheimnisse aus der Vergangenheit den enormen Erfolg, den sie erreicht hat, gefährden.Neben Mills spielen Thomas "Nephew Tommy" Miles als Birdies Sohn Gabe Moore, Keeya King als ihre Enkelin Ella Boudreaux und die Grammy-Preisträgerin Erica Campbell als Pastor Trey mit. «Pride: A Seven Deadly Sins Story» feiert am Samstag, den 8. April, um 20 Uhr Premiere. Die vorherigen Lifetime-Originalfilme zu den sieben Todsünden («Lust», «Envy», «Wrath» and «Greed») zogen im Jahr 2022 insgesamt fast sieben Millionen Zuschauer an.Der Film erzählt die Geschichte des Reality-TV-Stars Birdie Moore (Stephanie Mills), deren sorgfältig aufgebaute Welt zu bröckeln beginnt – so wie die Backwaren, die sie zum Ruhm katapultiert haben –, als ihre Familiengeheimnisse ans Licht kommen. Um ihr Erbe zu retten, muss Birdie den Stolz ablegen, der sie von ihrer Tochter entfremdet hat. Birdies Stolz hindert sie auch daran, zu erkennen, dass ihr Sohn Gabe Moore (Thomas Miles) in Wirklichkeit ein diebischer Opportunist ist und ihre Enkelin Ella Boudreaux (Keeya King) nur eine verirrte Mittzwanzigerin ist, die nach einigen Fehltritten versucht, ihr Leben wieder aufzubauen. Der Stolz hat Birdie zwar zu ihrem Erfolg verholfen, aber er hat sie auch blind für das gemacht, was um sie herum geschah. Wird Birdie endlich in der Lage sein, die Wahrheit zu sehen und zuzugeben, oder muss sie die Konsequenzen ihres Stolzes tragen?