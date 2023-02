NBC ist mit der Premier League zufrieden

US-Quoten

In den vergangenen Wochen liefen die erfolgreichsten Spiele in den Vereinigten Staaten.

Die Übertragung des 1:0-Sieges von Tottenham gegen Manchester City am Sonntag durch NBC Sports erreichte durchschnittlich 1,5 Millionen Zuschauer auf den Plattformen von NBC, Peacock und NBC Sports Digital und verbuchte damit die zweithöchste Zuschauerzahl für ein Live-Spiel der Premier League in der Geschichte der USA. Das Spiel zwischen Tottenham und Manchester City, das Harry Kane mit seinem 267. Tor für die Spurs entschied, wurde von weiteren 288.000 Zuschauern auf Telemundo verfolgt.Zusammen mit dem Rekord von 1,9 Millionen Zuschauern für das Spiel zwischen Arsenal und Manchester United am 22. Januar verzeichnete NBC Sports innerhalb von zwei Wochen die beiden meistgesehenen Live-Spiele der Premier League in der Geschichte der USA.Unter der Leitung von Peacock verzeichnete NBC Sports Digital eine durchschnittliche Zuschauerzahl pro Minute (AMA) von 358.000 für Spurs-City-Spiel – die zweitbeste jemals für ein simultan-gestreamtes Premier-League-Spiel erzielte Zuschauerzahl hinter Arsenal-Manchester United am 22. Januar (510.000). Zuvor hatte Peacocks exklusives Spiel Tottenham-Arsenal am 15. Januar eine AMA von 808.000 Zuschauern – die beste Streaming-Zuschauerzahl, die es je für ein Premier-League-Spiel in den USA gab.