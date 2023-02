«The Way Home» soll «Ride» anschieben

US-Fernsehen

Für den Hallmark Channel ist die Serie mit Andi MacDowell ein Erfolg. Das Cowboy-Drama soll durch eine Eventprogrammierung angeschoben werden.

Der Hallmark Channel bietet seinen Zuschauern am Sonntag, den 26. März, eine besondere Event-Nacht mit einer doppelten Dosis Drama zur Hauptsendezeit. Der Abend beginnt mit dem mit Spannung erwarteten Finale der von der Kritik gefeierten Mehrgenerationen-Familiendramaserie, die auf einen früheren Sendeplatz um 20.00 Uhr verschoben wird. Das Debüt der neuen Originalseriefindet um 21.00 Uhr statt.Nancy Travis («Last Man Standing»), Tiera Skovbye («Riverdale»), Beau Mirchoff («Good Trouble»), Sara Garcia («The Flash»), Jake Foy («Designated Survivor») und Tyler Jacob Moore («Barry») spielen die Hauptrollen in der neuen Mehrgenerationen-Familienserie «Ride», die das Leben der McMurrays verfolgt, die zu einer Rodeo-Dynastie gehören, die eine Generation zurückreicht, und die darum kämpfen, ihre geliebte Ranch über Wasser zu halten. Nach einem tragischen Verlust begibt sich jede Figur auf eine ermutigende Reise der Verwandlung und Selbstfindung, während sie gleichzeitig ein verdrehtes Netz von Geheimnissen aufdeckt, das die Familie und ihre kleine Stadt in Colorado aus den Fugen zu reißen droht.«Ride» wird von Blink49 Studios und Seven24 Films in Zusammenarbeit mit Bell Media für den CTV Drama Channel in Kanada produziert. Die Serie basiert auf einem Originaldrehbuch des Autorenehepaars Rebecca Boss und Chris Masi, die zusammen mit Sherri Cooper-Landsman als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. John Morayniss, Carolyn Newman und Virginia Rankin sind ausführende Produzenten für Blink49 Studios; Greg Gugliotta und F.J. Denny sind ausführende Produzenten für Nitelite Entertainment; Elana Barry und Josh Adler sind ausführende Produzenten für Circle of Confusion; und Jordy Randall und Tom Cox sind ausführende Produzenten für Seven24 Films. Paolo Barzman führt Regie und ist ausführender Produzent. Fifth Season wird den internationalen Vertrieb für die Serie übernehmen.