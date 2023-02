«Grown & Gospel» startet Mitte März

US-Fernsehen

We TV wird die neue Staffel auch beim AMC-Streamingdienst ausstrahlen.

We TV teilte mit, dass die brandneue Doku-Serieam Donnerstag, den 16. März um 21.00 Uhr ihre Premiere feiern wird. Neue Episoden sind jeden Montag auf dem beliebten AMC-Streamingdienst ALLBLK verfügbar. Die sechs einstündigen Episoden folgen fünf karriereorientierten Kindheitsfreunden auf der Suche nach Erfolg in der Detroiter Gospelszene und darüber hinaus. Sie navigieren durch die trüben Gewässer der Musikindustrie und versuchen, aus dem Schatten ihrer prominenten Eltern herauszutreten... diese eng verbundene Gruppe kämpft mit ihrer strengen Erziehung und ihren hohen Ansprüchen, während sie darauf drängt, die neue Generation des Gospels zu sein. Herzen werden gebrochen, dunkle Geheimnisse enthüllt, während sie daran arbeiten, sich in der Musikszene einen Namen zu machen und ihr Privatleben mit ihren Karriereambitionen in Einklang zu bringen.Während ihre "musikalische Uhr" tickt, kehrt Breeann "Bree" Hammond nach Hause in das Zentrum des Gospel of Music zurück, um ihrer Karriere noch eine Chance zu geben. Die Tochter des großen Gospelsängers Fred Hammond hat eine Jetzt-oder-Nie-Einstellung und versucht, sich nicht nur in die Musikszene zu integrieren, sondern auch in die enge Gruppe von Freunden aus ihrer Kindheit, die ebenfalls aus der Gospel-Elite stammen. Werden sie sie mit offenen Armen wieder aufnehmen?«Grown and Gospel» wird von Carlos King und Scott Shatsky produziert und von Angela Dugan von Kingdom Reign Entertainment mitproduziert. Kat Uyenco und Nisa Ahmad fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Lauren Gellert, David Stefanou und Ashley McFarlin fungieren als ausführende Produzenten für WE tv.