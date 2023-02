Blockbuster-Battle

Sowohl ProSieben als auch Sat.1 setzen auf starbesetzte Kinoware aus Hollywood – wer macht das Rennen? Oder stiehlt Dom Cobb mit traumwandlerischer Zielsicherheit den Sieg?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Beach, Bikinis, Bojen - Remake der Kultserie mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron: Mitch Buchannon und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody, ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur – und das Blatt wendet sich. Quotenmeter war nicht vollends überzeugt, fand zum Kinostart dennoch lobende Worte: „Der Plot mag selten mehr als der in bekanntem Takt knatternde Motor für neue Gags sein – aber die Darsteller haben lässige Chemie miteinander, das Tempo ist solide und der Mix aus derbem Spaß, Metawitzlein und schmissigen Wortgefechten ausgewogen. «Baywatch» mag somit nicht die Party des Kinosommers schlechthin sein, aber die Lust auf eine potentielle weitere Strandsause liegt durchaus in der Luft.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Actionreiche DC-Verfilmung von Regisseurin Cathy Yan mit Margot Robbie: Nach der Trennung vom Joker schließt sich die ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel alias Harley Quinn in Gotham City der Superheldinnen-Truppe "Birds Of Prey" an. Gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen Black Canary, Huntress und Renee Montoya will sie das junge Mädchen Cassandra Cain vor den finsteren Plänen des bösartigen Verbrecherbosses Roman Sionis alias Black Mask beschützen. Im Fazit der Kino-Kritik schrieb Quotenmeter vor drei Jahren: „«Birds of Prey» ist rotzig, schräg und launig: Selbst wenn der letzte Schuss Wahnsinn fehlt, macht dieser Schurkinnen-Streifen Mordsspaß.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Dom Cobb ist der Beste seines Fachs: Als „Extraktor“ stiehlt er wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewusstsein anderer, wenn diese im Traumzustand besonders angreifbar ist. Seine Fähigkeiten machen ihn zum begehrten Player in der Industriespionage, doch dafür muss er einen hohen Preis zahlen: Er befindet sich ständig auf der Flucht. Bei dem Versuch, das geistige Eigentum des japanischen Industriellen Saito zu stehlen, geht etwas schief. Cobb fliegt auf und soll nun stattdessen für Saito dem Konzern-Erben Fisher im Traum den Gedanken einpflanzen, das Firmen-Imperium seines verstorbenen Vaters zu zerschlagen. Sollte diese „Inception“ gelingen, dürfte Cobb zurück in die USA und seine Kinder wieder sehen. Cobb heuert ein Team von Spezialisten an, um in Fishers Hirn einzudringen. Dieses besteht aus seiner rechten Hand Arthur, dem Shapeshifter Eames, der sich als jede beliebige Figur in einen Traum einschleichen kann, der Traumwelt-Architektin Ariadne und dem Pharmakologen Yusuf. Tiefer und tiefer taucht das Team in die Welt der Träume ein und gerät auf verschiedenen Ebenen in die sonderbarsten und auch gefährlichsten Situationen. Während der Mission wird Cobb zudem immer wieder von Erinnerungen an seine verstorbene Frau Mal heimgesucht, was das gesamte Unterfangen zu gefährden droht. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums verfasste Quotenmeter vor einigen Jahren diese Retrospektiv-Kritik. Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 9