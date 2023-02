«Biathlon-WM» knack die 4-Millionen-Marke

Quotennews

Der Wintersport-Samstag im Zweiten zeigte eine weitere erfolgreiche Woche.

Ab 09:30 Uhr startete das ZDF in den Winterport-Modus. Mit einem guten Beginn holte das «Skispringen» der Nordischen Kombiniererinnen aus Schonach 1,02 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil belief sich auf 15,8 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft im Alter zwischen 14 und 49 Jahren begannen den Tag mit 0,17 Millionen Zuschauern, hier waren 11,8 Prozent möglich. Ab 10:30 Uhr übernahm die Zusammenfassung des «Rodel-Zweier» der Frauen aus Winterberg. Den Sieg von Degenhardt/Rosenthal sagen 1,36 Millionen Zuschauer und damit 0,19 Millionen Jüngere. Weiter ging es nach Courchevel zur «Abfahrt» der Frauen. Den Sieg der Schweizerin Jasmine Flury vor Nina Ortlieb und Landsfrau Corinne Suter wollten 1,79 Millionen Zuschauer verfolgen, es waren so 22,4 Prozent Marktanteil möglich. Mit 16,8 Prozent am Markt und 0,27 Millionen Jüngere steigerte sich das junge Zuschauerfeld ebenfalls zusehends.Bis 12:45 Uhr musste sich das ZDF gedulden, ehe mit dem 5km-Langlauf der Nordischen Kombiniererinnen die 2-Millionen-Marke geknackt wurde. Der Lauf der Frauen aus Schonach holte 2,13 Millionen Zuschauer und 22,9 Prozent am Markt. Die Jüngeren markierten 0,29 Millionen und 14,0 Prozent. Im weiteren Verlauf des Tages sollten die Kombinierer im Fokus bleiben, ab 13:40 Uhr steigerte der 10km-Langlauf der Männer mit dem Sieg von Jens Lurås Oftebro die Reichweiten auf 2,66 Millionen und 0,33 Millionen. Das absolute Tages-Highlight besorgte dann aber die «Biathlon-Wm» der Männer mit dem 10km-Sprint aus Oberhof. Den vierfachen Norwegen-Sieg, Johannes Thingnes Bø gewann vor Tarjei Bø, Sturla Holm Laegreid und Johannes Dale, sahen fantastische 4,01 Millionen Zuschauer und damit 29,7 Prozent des TV-Marktes ab 14:30 Uhr. Die jüngere Zuschauerschaft präsentierte sich mit 0,57 Millionen Fernsehenden und 20,3 Prozent.Die folgenden Events konnten daran nicht anknüpfen. Die Zusammenfassung des «Rodel-Zweiers» der Herren aus Winterberg verfolgten 2,88 Millionen Zuschauer und 0,34 Millionen Jüngere. Hier gab es damit vor 20,3 und 10,8 Prozent den deutschen Doppelsieg von Wendl/Arlt und Eggert/Benecken vor Bots/Plume. Ab 16:15 Uhr startete dann das «Skispringen» der Männer aus Lake Placid. Den Sieg von Andreas Wellinger verfolgten 2,92 Millionen Zuschauer und damit 19,1 Prozent des Marktes. Die jüngeren Zuschauer landeten bei 0,29 Millionen und demnach 9,3 Prozent.