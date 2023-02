Starkes «Kitchen Impossible»-Comeback

Quotennews

Tim Mälzer ist mit seiner «Kitchen Impossible» zurück bei VOX. Zum Glück, denn VOX konnte ein gutes Sonntags-Programm in den letzten Wochen wirklich brauchen.

Der Sonntags-Motor stotterte bei der Roten Kugel gehörig in den letzten Wochen. Seit im November 2022 «Kitchen Impossible» mit Reichweiten bis zu 1,27 Millionen Zuschauern an das «Hot oder Schrott - Promi Spezial» übergab, sah es nicht gut aus. In fünf Wochen seit dem 08. Januar 2023 war nur bei zwei Ausstrahlungen ein Marktanteil von 3,0 oder mehr Prozent möglich, die Zielgruppe lag zumeist bei etwas über 4 Prozent, immerhin in der letzten Woche bei 6,0 Prozent. Es musste sich etwas ändern und VOX hat natürlich weiterhin Tim Mälzer in der Hinterhand.Der TV-Koch ist mitzurück im Sonntags-Programm und das Format funktioniert vom Start weg. «Tim Mälzer vs. Die Stembergs» holt 1,31 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil von 5,3 Prozent liegt demnach ebenfalls sofort im grünen Bereich. Doch wohl wichtiger für den Sender wird die Zielgruppen-Leistung sein. Nach arg düsteren Wochen holte Mälzer 0,67 Millionen Werberelevant ab, der Marktanteil von 10,6 Prozent wird Balsam auf die geschundenen Finger der Programmplaner sein. Trotz erfolgreicher Primetime bleibt der Vorabend bei VOX jedoch erfolgreicher.schrauben ab 18:10 Uhr die Reichweite auf 1,24 Millionen Zuschauer und erhöhen ab 19:10 Uhr auf 1,5 Millionen. Die Marktanteil von jeweils 5,6 Prozent bezeugen hier den Erfolg. Die Zielgruppe war zu diesem Zeitpunkt noch anderweitig unterwegs. 0,31 und 0,38 Millionen Umworbene sorgten für 6,8 und 6,5 Prozent am entsprechenden Markt.