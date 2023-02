«Barney» bekommt ein neues Aussehen

US-Fernsehen

Die Kinder-Spielfigur wird von Mattel umgestaltet.

Mattel hat Pläne bekannt gegeben, die Barney-Franchise mit neuen Inhalten sowie Spielzeug und Merchandising-Artikeln wiederzubeleben. Der Relaunch beginnt mit einer neu gestalteten Zeichentrickserie, die im Jahr 2024 weltweit anlaufen soll. Die von Nelvana, einer Tochtergesellschaft von Corus Entertainment, produzierte Serie verspricht, den berühmten freundlichen lila Dinosaurier einer neuen Generation von Vorschulkindern näher zu bringen, und zwar mit Lektionen über "Liebe, Gemeinschaft und Ermutigung", die in Form von musikalischen Abenteuern erzählt werden.Fred Soulie und Christopher Keenan werden für Mattel Television zusammen mit Colin Bohm und Pam Westman für Nelvana die Produktion übernehmen. Neben der Lieferung von Barney-Spielzeug und der Fernsehserie gab Mattel auch seine Pläne bekannt, das Franchise auf Film- und YouTube-Inhalte sowie Musik und eine ganze Reihe von Kinderprodukten wie Bücher, Kleidung und mehr auszuweiten. Kleidung und Accessoires für erwachsene Fans, die den klassischen Barney zeigen, sind ebenfalls in Entwicklung."Barneys Botschaft von Liebe und Freundlichkeit hat die Zeit überdauert", sagt Josh Silverman, Chief Franchise Officer und Global Head of Consumer Products bei Mattel. "Wir werden die Nostalgie der Generationen nutzen, die mit Barney aufgewachsen sind und nun selbst Eltern sind, und den kultigen lila Dinosaurier einer neuen Generation von Kindern und Familien auf der ganzen Welt über Inhalte, Produkte und Erlebnisse vorstellen."