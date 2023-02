Primetime-Check

Konnte «First Dates Hotel» an die starke Auftaktfolge anknüpfen? Wie viele Menschen sahen den ZDF-Thriller «Düstersee»?

Jan Josef Liefers als Joachim Vernau bleibt ein Quotengarant für das ZDF, denn den neuesten Film der Krimi-Reihe, die auf den Romanen von Elisabeth Herrmann basiert, verfolgten 7,32 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 26,0 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach – beides Topwerte der Primetime. 0,55 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass für den Mainzer Sender gute 8,9 Prozent heraussprangen.undkamen im Anschluss auf 4,27 und 2,29 Millionen Zuschauer, die Quoten sanken auf 17,4 und 14,3 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern wurden 6,6 und 7,2 Prozent ausgewiesen.Das Erste sendete einen Themenabend zum Krieg in der Ukraine, der schon fast ein Jahr andauert. Die Dokuverfolgten 1,85 Millionen Zuschauer,kam ab 21:00 Uhr auf 2,36 Millionen Interessierte. Der Marktanteil stieg von 6,5 auf 8,9 Prozent. Bei den Jüngeren waren 7,5 und 7,3 Prozent drin. Dieinformierten ab 22:15 Uhr 2,12 Millionen Zuschauer, sodass Marktanteile von 10,7 und 10,1 Prozent gemessen wurden.Stärkster Privatsender war RTL, dervor 3,22 Millionen Zuschauer ausstrahlte. Aus der Zielgruppe stammten 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile lagen bei sehr guten 13,1 und 1,38 Prozent.profitierte vom Vorlauf und behielt 2,99 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen auf 14,5 und 15,4 Prozent. Auch VOX performte mitstark. Die zweite Folge sahen 1,21 Millionen Zuschauer, sodass sich die Marktanteile im Vergleich zur Vorwoche leicht auf 4,5 Prozent bei allen und 9,9 Prozent bei den Umworbenen steigerten. RTLZWEI gelang eine Jahresbestleistung mit. Die Doppelfolge sahen 0,61 und 0,66 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe reichte es aber für tolle 5,3 und 6,7 Prozent.ProSieben holteins Free-TV, die ersten beiden Folgen der Disney+-Serie sahen 0,64 und 0,63 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe holte die roten Sieben 7,3 und 7,5 Prozent Marktanteil.zog die Werte nach unten und kam mit zwei Folgen nur noch auf 0,44 und 0,40 Millionen Zuschauer sowie 6,2 und 5,5 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum.undsackten 0,30 und 0,33 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei 5,0 und 5,9 Prozent. Sat.1 setzte aufund unterhielt 0,80 Millionen Zuschauer, währendbei Kabel Eins 1,37 Millionen Zuschauer erreichte. Die «Herzblatt»-Neuauflage brachte es nur auf 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Der Action-Film sicherte sich starke 6,3 Prozent.