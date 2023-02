Tim Mälzer und RTL Deutschland weiten Zusammenarbeit aus

Köpfe

Der berühmte Fernsehkoch bindet sich neben dem Videobereich nun auch in den Segmenten Audio, Print, Digital und Social Media exklusiv an den Kölner Sender. Geplant sind unter anderem neue Folgen von «Viva la Diva».

Der Fernsehsender VOX wurde in diesen Wochen 30 Jahre alt. Zwei Drittel der Zeit ist dort auch Starkoch Tim Mälzer zu sehen, der inzwischen weit mehr macht, als nur im Fernsehen zu kochen. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, denn Mälzer hat seinen Vertrag um „einige Jahre“ verlängert, wie RTL Deutschland am Dienstag mitteilte. Seit 2019 ist er im Videobereich exklusiv an das Kölner Unternehmen gebunden, mit dem neuen Vertrag soll die Bindung nun ausgeweitet werden. Mälzer soll künftig auch in Audio-, Print-, Digital- und Social-Media-Angeboten präsent sein.Der Vertrag umfasse nicht nur die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tim Mälzer in verschiedenen Formaten und Medien, nun soll er auch konzeptionell an Neuentwicklungen mitwirken und bei laufenden Produktionen beratend tätig sein. „Seine Kompetenzen als Unternehmer, Experte in Ernährungsfragen und als Gastronom mit Haltung werden in die neue, weitreichende exklusive Zusammenarbeit ebenfalls einfließen“, hieß es in der Mitteilung. Geplant sind neben der aktuellen Ausstrahlung vonbei VOX auch neue Folgen von(VOX),(RTL) und(RTL+ Musik). In Zusammenarbeit mit dem Mosaik Verlag wird außerdem an einem neuen Kochbuch mit Tim Mälzer und seinem Team für den Herbst 2023 gearbeitet. Weitere crossmediale Projekte seien in Arbeit.„Seit Jahren bin ich ein Kind der Bertelsmann-Familie. Fast alle meine medialen Projekte habe ich hier realisiert, vor allem VOX ist von Beginn an mein mediales Zuhause“, erklärt Tim Mälzer und fügt an: „Jetzt alle meine Aktivitäten unter dem Dach von RTL für die kommenden Jahre zu bündeln, ist nicht nur logisch und zeitgemäß – ich bin hier sogar ein echter Überzeugungstäter. Ich wüsste nicht, wo ich mich sonst besser kreativ entfalten und mit verschiedenen Teams mit derselben Philosophie über alle Kanäle hinweg erfolgreich arbeiten könnte. Und ich bin sicher, dass ich in diesem Set-up noch einige neue Spielfelder für mich entdecken kann.“Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm von RTL Deutschland, sagt über die Vertragsverlängerung: „Seit Tim Mälzer seine Karriere vor 20 Jahren bei VOX begann, arbeiten wir sehr vertrauensvoll mit ihm zusammen – und das inzwischen auch senderübergreifend extrem erfolgreich. Projekte wie «Kitchen Impossible» oder «Viva la Diva» sind nicht nur Publikumslieblinge, sondern haben zusammen auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Tim ist immer mit viel Herz, Ehrgeiz und großer Klappe bei der Sache. Dafür lieben ihn die Menschen – und wir ihn auch. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unseren Zuschauer-, Hörer- und Leser:innen das ,Tim Mälzer Erlebnis‘ jetzt exklusiv auf allen Kanälen anbieten können.“