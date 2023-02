«Helen Dorn» dominiert den Samstag

Quotennews

Mit einer neuen Folge der Krimi-Reihe «Helen Dorn» holt sich das ZDF die beste Reichweite des Tages. Mit deutlichem Abstand.

Keine neue Geschichte, das ZDF holt mit einem Samstags-Krimi die beste Reichweite des gesamten Tages über alle Sender blickend. Eine Erwähnung lohnend, ist jedoch, wie deutlich «Helen Dorn» sich gegen jegliche Konkurrenz durchsetzte. Doch der Reihe nach. Im Primetime-Programm aus Mainz lief der neue Krimi. Inhaltlich ging es um den Tod von Rolf Kanther, gespielt von Oliver Sauer, der auf der Jagd auf seinem Hochsitz erschossen wird. Ein Jadunfall? Geplant? Der Chef einer mittelständischen Firma aus der Militärtechnik wollte den Jagd-Trip mit seiner Tochter Sonja dazu nutzen, ihr mitzuteilen, dass die Firmen-Patente in Zukunft auf sie überschrieben werden sollen. Sonja, gespielt von Sina Martens, hat dies nach eigenen Angaben abgelehnt, doch das Testament ist klar - was wiederum Mutter Kanther, Ursina Lardi, überhaupt nicht passt.Helen Dorn, dargestellt von Anna Loos, begibt sich in das verworrene Spiel zwischen Motiven, Familie und Firmen-Geheimnissen - sogar ein alter Fall von Helens Vater, Richard Dorn, ist involviert. Der Inhalt überzeugte wohl auf ganzer Linie, das ZDF kann sich über starke 6,63 Millionen Zuschauer freuen, der Marktanteil von 24,7 Prozent spricht hier eine klare Sprache. Dieser Leistung kam kein anderes Format am gestrigen Tag. Die «Tagesschau», als News-Format oft nicht zu diesen Vergleichen gezählt, holte 5,56 Millionen Zuschauer und 21,9 Prozent um 20 Uhr im Ersten. Das erfolgreichste private Format war mit «RTL Aktuell» ebenfalls eine News-Sendung, zu der 2,12 Millionen Zuschauer zuschalteten. Hier waren 10,8 Prozent möglich.So zog das ZDF jedoch auch außerhalb der Primetime gestern einsame Kreise.holte um 21:45 Uhr noch 4,15 Millionen nach Mainz, die «Biathlon-WM» im 10km-Sprint aus Oberhof spielte sich vor 4,01 Millionen Zuschauer ab. Das Erste hatte lediglich mit der «sportschau» etwas entgegenzusetzen. Die Bundesliga-Zusammenfassungen ab 18:30 Uhr holten 3,84 Millionen Zuschauer ab. Die Sparte der 14- bis 49-Jährigen spricht eine komplett andere Sprache. Mit der «Tagesschau» holt sich das Erste das einzige Format mit mehr als 1 Million Zuschauern (1,28 Millionen), «Lotto am Samstag» landete bei 0,82 Millionen, «Verstehen Sie Spaß?» markierte in der Primetime 0,76 Millionen und die gerade erwähnte «Sportschau» begeisterte 0,63 Millionen. Danach folgte «DSDS» mit ebenfalls 0,63 Millionen - «Helen Dorn» kam auf lediglich 0,52 Millionen, ist damit aber noch in den Top-10 des gestrigen Tages vertreten.