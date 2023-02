Der «Das perfekt Dinner»-Lauf wird 18

Quotennews

Seit nun 18 Wochen liegt die VOX-Kochshow «Das perfekte Dinner» bei einer perfekten Wochenleistung. Jede Ausgabe holte mehr als eine Million Zuschauer!

Die Serie will und will nicht abreißen! VOX ist mit der abgelaufenen Woche weiterhin und damit in der 18. Woche am Stück außerordentlich erfolgreich. Genauer gesagt, schauen jede Ausgabe seit dem 04. Oktober 2022 mindestens eine Million Zuschauer an. Die Koch-Woche aus Magdeburg braucht sich in keiner Weise zu verstecken, es lief gut im Norden. Den Anfang machte Ina mit starken 1,48 Millionen Zuschauen für VOX - der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Die Zielgruppe lieferte mit 0,41 Millionen und entsprechenden 8,5 Prozent ab. Besser sollte es die ganze Woche nicht laufen.Tag zwei in Magdeburg holte Sören an die Kochtöpfe. Unter dem Motto "Eine Reise voller Erinnerungen" gab es Baumkaffee, Lauwarmer Super-Bowl-Abend und Kindheitserinnerungen vor 1,34 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe definierte sich an Tag zwei mit 0,36 Millionen Werberelevanten, hier waren am Markt 7,4 Prozent möglich. Insgesamt kamen 5,4 Prozent zustande. Tag drei holte ebenfalls 5,4 Prozent am Markt, bei der Zielgruppe waren bessere 8 Prozent drin. Der Abend bei Michelle mit Iberico / Feige / Portwein, Pulpo / Trüffel / Püree und Walnuss / Santiago de Compostela versammelte 1,3 und 0,37 Millionen Zuschauer.Über das sprichwörtliche Bergefest hinweg kam Caroline an Tag vier auf wieder stärkere 1,38 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe legte bis auf 0,41 Millionen zu. Die Marktanteile steigen damit auf 5,9 und 9,0 Prozent - zu essen gab es für die Kandidaten Forelle, Reh / Schokolade / Wirsing und Karamelltorte. Am gestrigen Freitag blieb damit nur noch das Finale bei Paul. Unter dem Motto "Der Nussknacker" gab es "Muss auf Nuss zu Nuss", "Drei Nüsse für Argentinien" und Kalte und warme Nüsse vor 1,23 Millionen Zuschauern und damit 5,0 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe landete bei 0,31 Millionen Umworbenen und damit 6,7 Prozent am Markt.