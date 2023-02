HGTV renoviert Jahrhunderthäuser

US-Fernsehen

Die neue Staffel startet bereits in knapp vier Wochen.

HGTV wirft in der Renovierungsserieeinen neuen Blick auf die faszinierende Geschichte der ältesten Häuser Amerikas. In jeder Folge werden sich der Denkmalpfleger und Geschichtsfan Mike Lemieux, der Zimmermann Rich Soares und die Designerin Jen Macdonald zusammentun, um jahrhundertealte Häuser in und um Plymouth, Massachusetts, zu retten. Auf ihrem Weg erzählen sie die faszinierende Geschichte der Häuser und ihrer Renovierung.In der ersten Folge geht es um die Restaurierung und Renovierung eines historischen Hauses aus den 1800er Jahren in Fairhaven, das ursprünglich ein Topfschuppen auf dem Anwesen von Henry Huttleston Rogers war. Das Anwesen hat eine bewegte Geschichte, die mit dem ursprünglichen Besitzer, einem Ölmagnaten, zusammenhängt, der ein enger Mitarbeiter von John D. Rockefeller, Wohltäter von Helen Keller und Freund von Mark Twain war.Die neuen Besitzer lieben den charmanten Charakter des Hauses, einschließlich der einzigartigen Fenster und der handgeschnitzten Holzarbeiten, aber sie werden Mike, Rich und Jen damit beauftragen, moderne Funktionalität und modernes Design in die Küche, die Wohnräume und das Hauptschlafzimmer einzubauen, um das Haus zu ihrem eigenen zu machen.