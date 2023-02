«Homestead Rescue» geht Ende Februar weiter

US-Fernsehen

Der Discovery Channel hat eine neue Staffel aufzeichnen lassen, die bald Premiere feiert.

Homesteading bezeichnet die Entscheidung, die einige treffen, um ein autarkes Leben zu führen. Ein Leben, das auf Nachhaltigkeit, Subsistenzlandwirtschaft und das Erlernen traditioneller Fertigkeiten ausgerichtet ist, um weniger von moderner Technologie und Annehmlichkeiten abhängig zu sein. Viele Siedler versuchen auch, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, da sie in Zeiten der Unsicherheit nach einem sinnvolleren Leben suchen. Die Familie Raney setzt ihre Mission fort, Familien und ihre geliebten Gehöfte vor dem Scheitern zu bewahren, indem sie in einer neuen Staffel von, die am Dienstag, den 28. Februar um 20:00 Uhr auf Discovery ausgestrahlt wird, ganz neue Aufgaben und lebensverändernde Rettungen übernimmt und gleichzeitig Lektionen über das Leben auf einem Gehöft vermittelt.In der Staffelpremiere versucht Marty, der Patriarch der Familie und Autor von „Homestead Survival: An Insider's Guide to Your Great Escape", einer Familie in Wyoming zu helfen, ein geerbtes Gehöft wiederzubeleben, während er das Geheimnis eines unvollendeten Brunnens lüftet. In einem ihrer bisher kreativsten Projekte kombiniert Misty ein einzigartiges Aquaponik-Gewächshaus mit einem neuen Entengehege, das Matt gebaut hat, zu einem erfinderischen "Duckaponics"-System.Zu den weiteren Geschichten dieser Staffel gehören die Rettung von Siedlern in Idaho vor einem einstürzenden Berghang, der ihre Hütte zu zerquetschen drohte, sowie die Hilfe für eine Familie, die nicht auf den bevorstehenden brutalen Winter auf einem 300 Hektar großen Grundstück in Alaskas abgelegener Delta Junction vorbereitet war.