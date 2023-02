Mai Thi Nguyen-Kim erforscht für «Terra X» ihr Gehirn

TV-News

Im März strahlt das ZDF die zweiteilige Dokumentation «MaiBrain] – Reise ins Gehirn» aus.

Die bekannte Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim präsentiert für das ZDF im März eine neue zweiteilige Dokumentation für die Programm-Marke, die sich mit dem Gehirn beschäftigt. Die erste Folge, die den Titel „Sinne und Bewusstsein“ trägt, wird am Sonntag, den 19 März, um 19.30 Uhr im ZDF gezeigt. Die Themen „Schlaf und Traum“ sind am 26. März an der Reihe. Die beiden Dokus stehen jeweils am Mittwoch vor der TV-Ausstrahlung in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.Auf ihrer Forschungsreise taucht Mai Thi Nguyen-Kim in Labore ab, in denen hochpräzise Karten unserer Denkzentrale entstehen und Forschende einem der größten wissenschaftlichen Rätsel auf der Spur sind: unserem Bewusstsein. Die Wissenschaftsjournalistin erlaubt den Blick in ihr eigenes Gehirn, das sie sowohl in einem besonders leistungsstarken Magnetresonanztomographen (MRT) durchleuchten, als auch im Schlaflabor untersuchen lässt. In unterhaltsamen Szenen begibt sich Nguyen-Kim zudem auf Zeitreisen in die Geschichte der Hirnforschung, begegnet berühmten Philosophen und Wissenschaftlern wie Platon und Aristoteles, René Descartes und Sigmund Freud. Gespielt werden die großen Denker von Comedian Michael Kessler. Anschauliche digitale, durch 3D-Computergrafik erzeugte Bilder und Animationen (CGIs) liefern zusätzlich Einblicke in Welten, die dem bloßen Auge verwehrt bleiben.Die «Terra X»-Dokumentation ist die zweite Produktion auf dem Sendeplatz am Sonntagabend, die das Green Motion Label für ökologisch nachhaltig hergestellte Produktionen erhält. Für Drehbuch und Regie zeichnet Luise Wagner verantwortlich. «MaiBrain» ist eine Produktion der Gruppe 5 Filmproduktion.