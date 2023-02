Podstars

Hingebungsvoll und hemmungslos, so könnte man das neue Werk von Kurt Krömer beschreiben.

In seinem Podcast «Feelings» steht Kurt Krömer vor einer neuen Herausforderung, denn er kennt den Namen seines Gast im Vorfeld nicht. Er weiß bis zuletzt nicht, wen er antreffen wird. Anfangs trägt er nämlich eine Schlafmaske und sitzt seinem Studiogast ahnungslos gegenüber. Dadurch bleibt es bis zur letzten Sekunde aufregend für den Zuschauer und vor allem für Kurt Krömer. Nicht zuletzt, weil er von jedem Studiogast ein Geschenk erhalten soll. Um den Witz an dieser Geschenkidee aufzulösen, lohnt es sich in den Podcast rein zu hören.Unwissend darüber, mit wem er in der aktuellen Folge das Vergnügen haben wird und dementsprechend vollkommen unvorbereitet, ist seine Freude umso größer, wenn er seine Schlafmaske abnehmen darf. Er begrüßt seinen Gast kurz und knackig und das Gespräch beginnt unmittelbar. Themen wie die Wahl des Getränkes beim Besuch im Podcast, der Kleidungsstil oder auch nur die Erwähnung des aktuellen Alters des Gastes sind nur einige Beispiele für den Beginn einer jeden Folge.Durch seine geschickte Art das Gespräch aufzubauen, schafft es Kurt Krömer binnen Sekunden den Zuhörer gedanklich ins Studio zu holen. Man bekommt sehr schnell ein Gefühl für die gesamte Situation. Die Beziehung von Gastgeber zu Gast wird sofort deutlich und man merkt, dass es sich hierbei um einen Podcast voller Humor handelt.Kurt Krömer war es immer wichtig, Fragen stellen zu dürfen und Antworten zu bekommen. Und genau das passiert in seinem Podcast. Die Themen, die sich im Verlauf des Gesprächs ergeben, werden beiderseits unverblümt und ehrlich besprochen. Auf eine amüsante und bewegende Art werden nicht nur allgemeine Klischees und gemeinsame Erinnerungen aufgegriffen, sondern es wird auch gerne mal etwas intimer. Ob Kindheitserinnerungen oder aktuelle gesundheitliche Leiden, dem Gespräch sind keine Grenzen gesetzt und das spürt man die ganze Zeit über.Kurt Krömer und sein Gast liefern sich alles andere als einen Schlagabtausch. Das Gespräch findet absolut auf Augenhöhe statt. Es werden gegenseitig Fragen gestellt, die ehrlich, hingebungsvoll und hemmungslos beantwortet werden. Dieser Podcast macht Lust auf mehr. Und wem es auch so geht, der kann sich im Anschluss an die reguläre Folge noch «Feelings Deluxe» anhören. Dort bekommt man mitunter noch tiefere Einblicke in das private Leben von Kurt Krömer und seinem Gast.