ARD setzt «Watzmann ermittelt» und «WaPo Bodensee» fort

Im Mai sollen Dreharbeiten für weitere Folgen anlaufen. Für «Watzmann ermittelt» ist es die fünfte Staffel, bei «WaPo Bodensee» wird die siebte Runde gedreht.

In dieser Woche ging die Ausstrahlung der beiden ARD-Vorabendserienundzu Ende, sodass ab der kommenden Woche der Neustart(14. Februar) undmit neuen Folgen den Sendeplatz um 18:50 Uhr übernehmen können. Wie Das Erste kurz nach den Staffelfinals bestätigte, werden beiden Serien auch im kommenden Jahr Teil des Programms der blauen Eins bleiben.Die Folgen 23 bis 39 von «Watzmann ermittelt» erreichten im Durchschnitt rund drei Millionen Zuschauer und erzielten 13,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das bedeutete nicht nur den Bestwert beim Marktanteil einer Staffel der Serie, sondern auch einen Sendeplatzbestwert am Mittwoch um 18:50 Uhr im Ersten seit über zehn Jahren. „Ich freue mich ungemein, dass unser Watzmann-Rezept, die besondere Mischung aus Krimi, Familie und Landschaft, beim Zuschauer so außerordentlich gut ankommt. Ein Riesen-Dank an das gesamte Team für diese tolle Leistung. Das ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich", kommentierte Bettina Ricklefs, Executive Producerin beim BR die Rekordquoten. Der Drehstart für die fünfte Staffel der Lucky-Bird-Pictures-Produktion ist für den 9. Mai 2023 geplant. Die zwölf neuen Folgen werden voraussichtlich im kommenden Jahr ausgestrahlt.Die Mutter-«WaPo» – inzwischen gibt es auch Ableger aus Potsdam, Duisburg und eben kommenden Woche von der Elbe – erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit. Zuletzt zeigte Das Erste 19 Folgen der fünften und sechsten Staffel, die im Durchschnitt 2,85 Zuschauer unterhielten und damit einen Marktanteil von 12,8 Prozent generierten. „Wir freuen uns, dass die hohe erzählerische und visuelle Qualität der «WaPo Bodensee» immer mehr Menschen begeistert. Mit großartigen Landschaftsbildern, abwechslungsreichen Storys, aktuellen Themen und glaubhaften Charakteren ist es gelungen, die Quoten in den letzten Jahren kontinuierlich zu steigern und den Dienstagabend um eine spannende Programmfarbe im Ersten zu bereichern“, so Barbara Biermann, Executive Producerin beim SWR . Neue Folgen, es sind dann Episoden der siebten Staffel, sollen ab 4. Mai 2023 gedreht werden. Diese sollen voraussichtlich zusammen mit den verbleibenden neun Episoden der sechsten «WaPo Bodensee»-Staffel 2024 ausgestrahlt werden. «WaPo Bodensee» wird produziert von der Saxona Media.