«Spartacus»-Fortsetzung in Entwicklung

US-Fernsehen

Steven S. DeKnight arbeitet für Starz an einer Fortsetzung.

Starz entwickelt eine Fortsetzung zu seiner historischen Dramaserie. Steven S. DeKnight, der Schöpfer der Originalserie, wird als Showrunner und ausführender Produzent der neuen Serie fungieren. «Spartacus» wurde von der Geschichte des gleichnamigen Gladiators inspiriert, der im Jahr 73 v. Chr. einen massiven Sklavenaufstand gegen Rom anzettelte. Der Logline zufolge wird die Fortsetzung der Serie nach der Niederlage von Spartacus und seiner Revolution spielen und "eine neue Geschichte von Verrat, Betrug und Blut, die sich im Schatten Roms entfaltet", zeigen.Die ursprüngliche Serie wurde 2010 ausgestrahlt, wobei die erste Staffel den Titel «Spartacus: Blood and Sand» trug. Im Jahr 2011 brachte Starz die Vorgängerserie «Spartacus: Gods of the Arena» heraus, bevor zwei weitere Staffeln des Flaggschiffs mit den Titeln «Vengeance» (2012) und «War of the Damned» (2013) produziert wurden."Es ist eine unglaubliche Ehre, dass ich eingeladen wurde, in die Welt von «Spartacus» zurückzukehren, und dass ich von meinen Kollegen bei Starz und Lionsgate uneingeschränkte kreative Unterstützung erhalte", so DeKnight. "Gemeinsam erschaffen wir etwas wirklich Einzigartiges und Ungewöhnliches für das nächste Kapitel dieser epischen Geschichte."