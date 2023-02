«Big Bounce»: RTL findet Co-Moderator für Wolff Fuss

TV-News

Das Comeback der Trampolin-Show soll im Sommer dieses Jahres ausgestrahlt werden.

Dass RTL die letztmals im Sommer 2019 gesendete Showzurückbringen würde, steht seit vergangenem Sommer fest (Quotenmeter berichtete). Da sich der damalige Moderator Matthias Opdenhövel inzwischen exklusiv an die ProSiebenSat.1-Gruppe gebunden hat, musste der Kölner Sender einen neuen Co-Moderator für Wolff-Christoph Fuss finden. Dieser Prozess ist nun abgeschlossen und am Freitag präsentierte RTL seine Allzweckwaffe Daniel Hartwich als Nachfolger.„Ich durfte ja schon so manche schöne Shows bei RTL moderieren, aber auf die spektakuläre Trampolin-Show «Big Bounce» freue ich mich besonders. Auch und besonders auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Wolff-Christoph Fuss“, so Daniel Hartwich über seine neue Aufgabe.Im Februar 2023 werden sechs neue Folgen von Banijay Productions Germany im niederländischen Breda produziert, die im Sommer 2023 bei RTL ausgestrahlt werden sollen. Die sechs Ausgaben setzen sich aus vier Qualifikationsshows, einer Halbfinalshow und einer Finalshow zusammen. Dem Sieger im Finale winken 50.000 Euro Preisgeld.