Vin Diesel will Robert Downey Jr. im nächsten «Fast and Furious»

Kino-News

Für den kommenden Film möchte man mit Robert Downey Jr. reden.

Vin Diesel wants Robert Downey Jr. in the next #FastAndFurious movie as the "antithesis of Dom." https://t.co/fwDHWObGdq pic.twitter.com/i7uoK2YUQP — Variety (@Variety) February 10, 2023

Im Laufe der Jahre hat das-Franchise seine Starbesetzung immer weiter aufgestockt und hochkarätige Stars wie Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno und Jason Momoa hinzugefügt. Und da nach der Mai-Premiere von «Fast X» nur noch ein Film in der rasanten Saga übrig ist, weiß Hauptdarsteller Vin Diesel genau, wen er als nächstes in die Familie aufnehmen möchte: Robert Downey Jr.Als er von Marc Malkin von ‚Variety‘ bei der Premiere des «Fast X»-Trailers am Donnerstagabend nach seiner Traumbesetzung gefragt wurde, nannte Diesel, der den Protagonisten Dom Toretto spielt, ohne zu zögern den Namen von RDJ. Aber wen würde er spielen?"Ohne zu viel darüber zu verraten, was in der Zukunft passiert, gibt es einen Charakter, der das Gegenteil von Dom ist, der KI und fahrerlose Autos fördert und eine Philosophie vertritt, die besagt, dass man damit seine Freiheit verliert", sagte Diesel. "Es gibt jemanden, der glaubt, dass das die Zukunft ist, und das steht in direktem Widerspruch zur Toretto-Mentalität." Als er jedoch gefragt wurde, ob er Downey Jr. die Rolle schon angeboten habe, antwortete Diesel nur knurrend und in einem spielerischen, aber dennoch bedrohlichen Ton: "Wie kannst du es wagen, mir diese Frage vor all diesen Leuten zu stellen? Ich habe Stolz und ich habe Würde."