«Star Trek»-Hub: Paramount+ holt «Picard» und «Lower Decks» auf die Plattform

TV-News

Paramount+ wird durch einen Deal mit Amazon Prime Video zur ersten Anlaufstelle für alle Trekkies.

Seit Anfang 2020 ist Patrick Stewart in seiner Paraderolle als Jean-Luc Picard in der Seriezu sehen, die hierzulande stets bei Amazon Streamingdienst Prime Video im Angebot war. Am 17. Februar startet nun die dritte und finale Staffel der CBS-Studios-Produktion. Prime Video bleibt zwar die Heimat der Serie, doch Paramount+, in den USA die Heimat der Serie, hat nun einen Deal geschlossen, um die Staffel parallel zu zeigen. Teil des Deals zwischen Paramount+ und Prime Video ist auch der animierte «Star Trek»-Ableger, der ebenfalls beim Amazon-Dienst gesendet wurde. Alle Staffeln von «Lower Decks» sollen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auf Paramount+ gestreamt werden.Demnächst bietet Paramount+ damit alle Serien und Episoden des gesamten «Star Trek»-Katalogs. Dazu gehören neben «Picard» und «Lower Decks» alle Staffeln des Paramount+ Originals, die Zeichentrickseriesowie die neueste ErweiterungWährend sich «Star Trek: Picard» auf die titelgebende Figur aus «Star Trek: Next Generation» konzentriert und ihn in das nächste Kapitel seines Lebens folgt, dreht sich «Lower Decks» um die Support-Crew, die auf dem Raumschiff der Sternenflotte, der USS Cerritos, im Jahr 2380 dient.