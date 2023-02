FOX Corp. legt im zweiten Quartal stark zu

Wirtschaft

Das Unternehmen verbesserte sich auf 4,61 Milliarden US-Dollar.

Sportübertragungen und politische Werbung haben der Fox Corp. im zweiten Quartal des Geschäftsjahres Auftrieb gegeben - und das zu einer Zeit, in der viele Konkurrenten um neue Gewinne ringen, da sie stark in die Werbung für Verbraucher investieren, die ihre TV-Favoriten streamen wollen.Fox teilte mit, dass sich der den Aktionären zurechenbare Gewinn im Berichtszeitraum auf 313 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 85 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen stiegen um vier Prozent auf 4,61 Milliarden Dollar (4,44 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal). Fox gab an, dass die Einnahmen aus Partnergebühren um ein Prozent stiegen, während die Werbeeinnahmen um vier Prozent zunahmen."Ein überzeugendes Sportprogramm im Herbst, kombiniert mit einem aktiven politischen Nachrichtenzyklus während der Zwischenwahlen, hat die Stärke und Relevanz der FOX-Plattform im zweiten Quartal unseres Geschäftsjahres. Ob gemessen in Bezug auf Monetarisierung oder Rentabilität gemessen wird, unsere fokussierte Strategie der Live-Nachrichten und Sportprogramme, gekoppelt zusammen mit unseren wachsenden digitalen Initiativen, weiterhin erfolgreich. Die heutige Ankündigung der Erhöhung unserer Aktien Ermächtigung zum Aktienrückkauf zu erhöhen und unsere Absicht, sofort einen bedeutenden Betrag an Kapital in einer beschleunigten Aktienrückkaufs spiegelt unser Vertrauen in unsere Strategie, die Qualität unserer Vermögenswerte und die Stärke unserer finanziellen Position“, teilte CEO Lachlan Murdoch mit.