Bambi redet mit einer Wand

Soap-Check

Nach einem Einbruch bei Sina möchte Bambi ihr helfen. Doch Sina lehnt bei «Unter Uns» jede Hilfe ab. Allerdings hat Maik einen guten Rat.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Bernd glaubt, mit Sandra abgeschlossen zu haben. Trotzdem zögert er, Famke einzuladen, die er auf Norderney kennengelernt hat. Als er sich doch dazu durchringt und Sandra zufällig davon erfährt, fühlt er sich unwohl damit. Bernd wird klar - er liebt Sandra noch immer. Simon hat für den Lounge-Abend im "Carlas" einen angesagten Hamburger DJ engagiert. Doch Dilay hat diesen wegen Drogenbesitz festgesetzt und Simon muss seine Party absagen. Wütend verschenkt er Dilays Schirm. Gunter kann nicht verhindern, dass die Bäume wegen des Borkenkäfers abgeholzt werden. Er verliert die Nerven und Merle und Carla befürchten, dass Gunter zur Flasche greift. Zunächst hält er stand, doch dann siegt der Alkohol.Erik ist hin- und hergerissen. Soll er Dremels Angebot annehmen? Als ihn sein schlechtes Gewissen plagt, sucht er Rat bei Alfons und versucht unauffällig herauszufinden, wie Alfons es mit dem Sprichwort „Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß“ in seiner Ehe hält. Alfons fragt Erik verwundert, ob er sich etwa gerade die Erlaubnis für einen Ehebruch bei ihm abholen möchte? Vanessa gesteht Carolin, dass sie lieber in Bichlheim bleiben und nicht mit ihr nach Kopenhagen ziehen möchte, worüber diese sehr enttäuscht ist. Carolin stellt daraufhin Max zur Rede, da sie in ihm den Schuldigen sieht. Es entbrennt ein neuer Streit, der Vanessa so zusetzt, dass Carolin einen eindringlichen Appell an Max richtet. Leander ist fest entschlossen, Eleni endlich seine Gefühle zu gestehen. Doch Noah verunsichert ihn, indem er ihm erzählt, dass Eleni noch Gefühle für ihren Ex-Freund hat. Eleni fasst unabhängig davon einen folgenschweren Entschluss. Um Shirin von ihren Ängsten abzulenken, macht Helene mit ihr einen Ausflug ins „Café Liebling“ und die beiden verbringen einen schönen Nachmittag miteinander. Doch als Helene eigentlich nur kurz auf die Toilette gehen möchte, ändert sie plötzlich verwirrt die Richtung und lässt Shirin nichts ahnend alleine im Café zurück.Wenn die Versicherung nicht für den Schaden der Explosion zahlt, steht Mike vor dem Ruin. Wie wird er mit seinem aufkeimenden Zorn umgehen? Rosi kann Mike und Annalena einen Wiederaufbau ihres Hauses in Aussicht stellen. Doch es kommt schon wieder neuer Ärger ins Haus. Als Katharina Gregor beichten will, dass er der Vater ihres ungeborenen Kindes sein könnte, kommt dieser ihr erbost zuvor und stellt eine unerwartete Forderung.Stellas Gefühle für Paco machen ihr Zusammenleben schwierig. Auf der Suche nach einer Lösung, hat ausgerechnet Jakob praktische Entliebungstipps für sie. Während Ute ihre Freundschaft mit Eva wiederentdeckt, entdeckt Benedikt einen Fehltritt in Evas Vergangenheit, den er für seine Zwecke benutzen will. Bambi fühlt sich allein gelassen, als Sina es ablehnt, sich selbst gegen die Einbrecher zu rüsten. Da bietet Maik ihm Hilfe an.Imani erfährt bestürzt von Dr. Bachs schwerer Erkrankung. Sie verspricht, das Geheimnis zu bewahren, bis Dr. Bach Yannick operieren soll. Henning erfährt überrumpelt, dass Yannick früher als gedacht seine Spender-OP hat. Nervös hofft Henning, dass Yannick die OP gut überstehen wird. Als Jenny überraschend von Axel zurückgewiesen wird, fragt sie sich, was hinter Axels Umschwung steckt und kommt hinter ein Geheimnis.Laura fragt sich, wo das Geld bleibt, dass Gerner ihr zugesichert hat, und setzt Yvonne auf ihn an. Gerner erklärt Yvonne daraufhin, dass er nicht zahlen wird. Als Nina spontan von Carlos zum Tapas-Essen eingeladen wird, ahnt sie nicht, dass er damit eigentlich Jessica überraschen wollte. Arglos genießt sie das unverhoffte Lunch-Date, bei dem die beiden zum ersten Mal auch über privatere Themen reden.Zwischen Chico und Lilli herrscht auch weiterhin dicke Luft – obwohl sie sich eigentlich nach wie vor lieben. Chico schafft es einfach nicht mehr, an Lilli heranzukommen. Sie kann und will ihm nicht verzeihen, dass er mit Charlie und Mathilda nach Spanien abhauen wollte. Als Chico mit Jan und Olli in der WG Karneval feiern will, rasselt er einmal mehr mit Lilli aneinander. Chico weiß langsam nicht mehr, was er machen soll. Aus Trotz lässt er sich auf einen Flirt mit der neuen Nachbarin ein. Ob das eine gute Idee ist?Toni macht sich große Sorgen um ihre Schwester Vanessa, nachdem diese nach einem Streit all ihre Anrufe ignoriert. Verzweifelt lotst sie Vanessa unter einem Vorwand ins Matrix und ist froh, als sie tatsächlich auftaucht. Sie bietet ihrer Schwester an, die PR für ein Matrix-Event zu übernehmen, was Vanessa dankend annimmt. Doch als Vanessa checkt, dass Toni für das Event gar keine PR mehr braucht und Toni sich das Event nur ausgedacht hat, scheint der Konflikt zwischen den Schwestern endgültig zu eskalieren. Im Streit beichtet Vanessa Toni versehentlich, dass sie ihr Studium geschmissen hat und große Angst hat, nun als Loserin dazustehen. Toni schafft es, Vanessa wieder aufzubauen und sich mit ihr zu versöhnen. Doch zurück im Loft, wird klar, dass Vanessa wegen Leif noch sehr verletzt ist. Toni macht Leif daraufhin Druck. Er soll sich jetzt ernsthaft auf Vanessa einlassen.