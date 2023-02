Neue «Schnäppchenhäuser» bei RTLZWEI angekündigt

TV-News

Im März werden am späten Mittwochabend wieder Häuser renoviert.

angekündigt, die Menschen und ihre Familien beim Erfüllen ihres großen Wohn-Traums begleitet. In den Ausgaben soll unter anderem eine Outdoor-Küche gebaut werden. Außerdem geht es tierisch zu: Fasanen-Papa Thorsten aus Stuttgart muss innerhalb von drei Monaten einen neuen Käfig für seine Schützlinge bauen.



Darüber hinaus möchte der selbständige Tischler Oli eine Wohnung für seine Tochter ausbauen und mit André und seiner Familie kommt RTLZWEI in das Flutkatastrophengebiet von 2021. Das Haus seiner Oma im Ahrtal ist seitdem unbewohnbar. Nachdem die Familie die 86-jährige Großmutter bei sich aufgenommen hat, will André das Haus in Kreuzberg renovieren. Hier wird deutlich, welche Ausmaße die Flutkatastrophe hinterlassen hat. Zwar ist nur das Erdgeschoss beschädigt, doch haben alle Helfer große Arbeit vor sich und mit feuchten Wänden zu kämpfen. Andrés großer Traum: Dass seine Oma an Weihnachten wieder in ihrem Haus sein kann. Auch ein Tiny House in der Nähe von Bozen wird in der Produktion von imago TV zu sehen sein. Im Anschluss an die neuen Folgen zeigt RTLZWEI Wiederholungen vergangener «Die Schnäppchenhäuser»-Staffeln.

Am gestrigen Abend startetenin eine neue Staffel, im Anschluss sendete RTLZWEI eine alte-Ausgabe. An diesem Programmplan wird sich auch in der kommenden Woche nichts ändern, ehe am 1. März die Strategie etwas angepasst wird. Statt einer Doppelfolge geht die Großfamilie nur eine Stunde auf Sendung, ehe die Dokuab 21:15 Uhr übernimmt (Quotenmeter berichtete). Ab dem 8. März kehr dann aber wieder das gewohnte Line-up zurück – mit einer kleinen Anpassung.Denn statt alter «Schnäppchenhäuser»-Folgen hat RTLZWEI ab 22:15 Uhr neue Ausgaben von