Paramount+ zählt zehn Millionen neue Abonnenten

Wirtschaft

Das Unternehmen hat die Quartalszahlen vorgelegt und konnte einen erfreulichen Abschluss vorweisen.

Paramount Global setzte in den Monaten Oktober, November und Dezember 2022 insgesamt 8,131 Milliarden US-Dollar um – das entspricht einem Anstieg von zwei Prozent. „Paramount beweist weiterhin den Erfolg seiner globalen Multiplattform-Strategie, in deren Mittelpunkt populäre Inhalte stehen. Nirgendwo wurde dies deutlicher als beim Wachstum von Paramount+, das im vierten Quartal einen Rekordzuwachs von 9,9 Millionen Abonnenten verzeichnete, angetrieben von Inhalten wie «Top Gun: Maverick», «1923» und «Criminal Minds: Evolution»“, teilte CEO Bob Baskish mit: „Darüber hinaus hat Paramount Pictures im 2022 mit sechs Filmen den ersten Platz an den US-Kinokassen einnehmen können und Paramount konnte seine Position als meistgesehene Medienfamilie im linearen Fernsehen zurückgewinnen.“In den letzten drei Monaten des Jahres 2022 verbesserte sich der Direct-to-Consumer-bereich um 30 Prozent, man verdiente 1,396 Milliarden US-Dollar. Dieser Umsatz setzt sich mit den 460 Millionen US-Dollar aus Werbung (Pluto TV) und 936 Millionen US-Dollar aus Abonnenten (Paramount+, Showtime) zusammen. Der Umsatz aus Abos wuchs um 48 Prozent. Insgesamt verbuchte man 77 Millionen Abonnenten, das ist ein Plus von 10,8 Millionen. Paramount+ wächst um 9,9 Millionen Abonnenten auf 56 Millionen. Unterm Strich ist das Ergebnis fast sogar noch enttäuschend, wenn man bedenkt, dass deutsche Sky-Cinema-Kunden das Angebot ebenso geschenkt bekommen, wie Menschen, die eine Wallmart+-Karte haben. Unterm Strich schreibt das Geschäftsfeld mit 575 Millionen US-Dollar Verlust.Im Fernsehsektor kam der Umsatz auf 5,883 Millionen, im Vorjahreszeitraum waren es noch 6,302 Milliarden US-Dollar. Die Werbeerlöse sanken um sieben Prozent auf 2,682 Milliarden US-Dollar, das Affilate-Programm und die Abonnements wie Showtime gingen von 2,110 auf 2,024 Milliarden US-Dollar zurück. Unterm Strich blieben allerdings – auch dank Reduzierung der Kosten – 1,296 Milliarden US-Dollar übrig. Im Jahresschnitt machten Streaming- und lineares Fernsehen ein Plus von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar. Mit Blockbustern wie «Top Gun: Maverick» & Co. verdiente man im vierten Quartal 936 Millionen US-Dollar, unterm Strich blieben noch 87 Millionen US-Dollar Gewinn übrig.