Kaitlin Olson macht bei ABC-Drama mit

US-Fernsehen

Die Serie basiert auf einem französischen Erfolgsformat.

Kaitlin Olson wird die Hauptrolle in dem Drama-Pilotfilm bei ABC übernehmen, der auf der französischen Krimiseriebasiert. Darüber hinaus hat Rob Thomas («Veronica Mars») als Showrunner unterschrieben, während Alethea Jones («Dollface», «Shining Vale») Regie führen und den Pilotfilm produzieren wird.Das Projekt wurde bereits im September von ABC als Pilotfilm bestellt. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die alleinerziehende Mutter Morgan (Olson) mit drei Kindern und einem außergewöhnlichen Verstand hilft bei der Aufklärung eines unlösbaren Verbrechens, als sie während ihrer Schicht als Reinigungskraft bei der Polizei einige Beweise neu anordnet. Als man herausfindet, dass sie aufgrund ihres hohen intellektuellen Potenzials ein Händchen dafür hat, die Dinge in Ordnung zu bringen, wird sie als Beraterin hinzugezogen, um mit einem routinierten Detective zusammenzuarbeiten, und gemeinsam bilden sie ein ungewöhnliches und unaufhaltsames Team."Drew Goddard adaptiert «HPI» für das amerikanische Fernsehen und wird über Goddard Textiles als ausführender Produzent tätig sein, wobei Sarah Esberg von Goddard Textiles ebenfalls als ausführende Produzentin fungiert. Thomas ist über Spondoolie Productions zusammen mit Dan Etheridge ausführender Produzent. Pierre Laugier und Anthony Lancret von Itinéraire Productions, einer UGC-Firma, und Jean Nainchrik von Septembre Productions, einer Mediawan-Firma, sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Olson wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch produzieren. ABC Signature ist das Studio. Goddard steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei ABC Signature.