Netflix will mehr «The Mole»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst will eine weitere Staffel auf die Leinwand bringen.

Netflix hat eine zweite Staffel vonbestellt, seinem Reboot der gleichnamigen ABC-Reality-Wettbewerbsserie. In «The Mole» arbeiten zwölf Spieler in Herausforderungen zusammen, um Geld in einen Topf zu werfen, den am Ende nur einer von ihnen gewinnen kann. Unter den Spielern befindet sich eine Person, die insgeheim zum "Maulwurf" ernannt wurde und die Aufgabe hat, die Bemühungen der Gruppe zu sabotieren. Am Ende muss ein Spieler seine Konkurrenten ausstechen und den Maulwurf entlarven, um den Gewinntopf zu gewinnen.Alex Wagner moderierte Staffel eins des Reboots; es ist nicht bekannt, ob sie für die neue Runde zurückkehren wird. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening, Rikkie Proost, David Tibballs und David Burris fungieren als ausführende Produzenten, Eureka Productions produziert. Netflix hat derzeit einen offenen Casting-Aufruf für Kandidaten für die neue Staffel.Das Original von «The Mole» lief auf ABC fünf Staffeln lang von 2001 bis 2009. Beide Versionen basieren auf einem belgischen Format mit dem Titel «De Mol», das von Bart De Pauw, Michel Vanhove, Michiel Devlieger und Tom Lenaerts entwickelt und von Primitives vertrieben wurde. Anderson Cooper moderierte die ersten drei Staffeln, gefolgt von Ahmad Rashad in Staffel vier und Jon Kelley in Staffel fünf. Hierzulande liefen verschiedene Versionen bei ProSieben und Sat.1