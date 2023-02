JumpStart-Comic soll CBS helfen

US-Fernsehen

Wayne Conley und seine Kollegen sollen die neue Serie umsetzen.

CBS hat einen Pilotauftrag für eine Comedyserie mit mehreren Schauspielern erteilt, die auf dem Comicbasiert. Das Projekt stammt von Autor und ausführendem Produzenten Wayne Conley. Aaron Kaplan und Melanie Frankel von Kapital Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Bridget McMeel von Andrews McMeel Entertainment und Wendi Trilling von TrillTV. Robb Armstrong, der Schöpfer von «JumpStart», wird als Co-Executive Producer fungieren. CBS Studios wird produzieren.«JumpStart» ist in Philadelphia angesiedelt. Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "Joe, einem Polizisten, seiner Frau Marcy, einer Krankenschwester, und Joes Partner, Crunchy. Joe und Marcy sind junge, hippe, urbane Eltern mit Werten der alten Schule, die bereit sind, für ihre Kinder Opfer zu bringen und dabei auch noch Spaß zu haben." Der Comicstrip wurde 1989 erstmals ausgestrahlt.Eine TV-Version des Comics ist seit mindestens 2014 in Arbeit, als Kapital Pläne zur Entwicklung einer Live-Action-Version mit 20th Century Fox bekannt gab. Diese neue Version der Serie wurde erstmals im Juni 2022 bei CBS als in Entwicklung befindlich gemeldet. Dies ist bereits der zweite Comedy-Pilotfilm, den CBS in dieser Pilotfilm-Saison bestellt hat. Der Sender bestellte zuvor einen Pilotfilm für eine unbetitelte Multicam mit Damon Wayans und Damon Wayans Jr. in den Hauptrollen.