Peacock verlängert «Poker Face»

US-Fernsehen

Das Drama mit Natasha Lyonne scheint für den Streamingdienst ein Erfolg zu sein.

Peacock hat eine weitere Staffel vonin petto. Die Serie von MRC Television und T-Street wurde für eine zweite Staffel verlängert, wie der Streamer NBCUniversal am Mittwoch mitteilte. Die erste Staffel von «Poker Face» wurde am 26. Januar ausgestrahlt und erhielt gute Kritiken für Natasha Lyonnes Hauptrolle als Detektivin Charlie Cale und die von Schöpfer Rian Johnson geschaffene Neuauflage des Mystery-Formats "Fall der Woche"."«Poker Face» ist eine dieser seltenen, unbestreitbaren Serien, in die wir uns alle von Anfang an verliebt haben, aber der Beifall der Kritiker und die Resonanz der Zuschauer haben unsere kühnsten Träume übertroffen", sagte Susan Rovner, Vorsitzende des Bereichs Entertainment Content für Fernsehen und Streaming bei NBCUniversal. "Die Zusammenarbeit mit dem kreativen Genie von Rian Johnson, Natasha Lyonne und Ram Bergman, zusammen mit unseren Partnern bei MRC und T-Street, war eine spektakuläre Reise. Wir können es kaum abwarten, eine weitere Staffel zu starten, während wir die Peacock-Staffel weiter vorantreiben."Johnson und Lyonne sind beide ausführende Produzenten von «Poker Face», neben Ram Bergman, Nena Rodrigue und Iain B. MacDonald. Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman fungieren als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Maya Rudolph und Danielle Renfrew Behrens fungieren als Co-Executive Producer.