Neuer Anlauf für «Einsatz in den Alpen»

TV-News

Nachdem im vergangenen Jahr die Premiere gehörig misslang, wiederholt RTL das Drama mit Jochen Matschke und Peter Fieseler als ungleiches Brüderpaar nach der «Auris»-Ausstrahlung.

RTL ist derzeit auf eine kleine Goldgrube am Dienstagabend gestoßen, denn die Krimi-Ausstrahlungen schnitten bislang sehr gut ab. Während ARD und ZDF dienstags auf frische Krimiwaren verzichten, performtenmit drei 90-Minütern undan zwei Dienstagen jeweils zweistellig in der klassischen Zielgruppe. Vor allem «Dünentod» holte mit jeweils rund dreieinhalb Millionen Zuschauern ein fabelhaftes Ergebnis. Die am Valentinstag gesendete erste Folge vonkonnte zwar mit 2,24 Millionen Zuschauern nicht ganz mithalten, holte aber immerhin in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen 10,3 Prozent Marktanteil und damit den Primetime-Sieg in dieser Zuschauergruppe.In den kommenden Wochen setzt RTL weiterhin auf die Strategie des „tödlichen Dienst-Tages“, wie der Sender die Dienstagsprimetime nennt. Nach einem weiteren «Sonderlage»-Film folgt ab dem 28. Februarmit ebenfalls zwei Ausgaben. Etwas überraschend kehrt dannins Programm zurück. Am 14. März wiederholt man den Film, der im März 2022 seine Premiere am Donnerstagabend feierte. Damals hatte man gegen den «Krimi aus Passau» im Ersten und die ZDF-Heimatfilmreihe «Lena Lorenz» jedoch keine Chance und holte beim werberelevanten Publikum der 14- bis 49-Jährigen lediglich 5,7 Prozent. Insgesamt schalteten damals nur 1,64 Millionen ein, sodass auf dem Gesamtmarkt ebenfalls schwache 5,8 Prozent zustande kamen.Nun sollen Jochen Matschke und Peter Fieseler als ungleichen Brüder Tom und Sebastian Falk ihre Sache am neugeschaffenen Krimi-Dienstag besser machen. In «Einsatz in den Alpen», eine Produktion der ndF neue deutsche Filmgesellschaft, kämpfen sie als Ermittler beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei Tag für Tag für Gerechtigkeit. Als "Der Armbrustkiller" in den Bergen sein Unwesen treibt, setzt Tom alles daran, den Serienmörder zu stellen – und verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sondern bringt auch sich selbst in Lebensgefahr. Doch dann rückt eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht.