SK Global arbeitet mit Elefantec Global zusammen

Das Unternehmen hinter «Crazy Rich Asians» möchte spanische Inhalte produzieren.

Das unabhängige Film- und Fernsehstudio SK Global Entertainment ( «Crazy Rich Asians» ) hat eine strategische Allianz mit dem auf das globale Latino-Publikum ausgerichteten Unternehmen Elefantec Global geschlossen, um spanischsprachige Originalinhalte zu produzieren. Die Allianz wird spanischsprachige Originalinhalte in Partnerschaft mit Sendern und Plattformen auf der ganzen Welt selbst finanzieren und das gemeinsame Fachwissen, die Marktkenntnis und die Beziehungen zu Top-Talenten der beiden Unternehmen nutzen.Die Allianz entwickelt eine Reihe von kommerziellen Projekten, die sich an ein breites Publikum richten. Zu den in Entwicklung befindlichen Projekten gehört eine Comedy-Serie mit dem mexikanischen Star Lucero, die von Fernanda Eguiarte geschrieben und von Eva Longoria produziert wird.Charlie Corwin, CEO von SK Global, sagte: "Wir sind begeistert, mit Pepe und dem gesamten Team von Elefantec Global zusammenzuarbeiten, einem Studio, das einzigartig positioniert ist, um die spanischsprachige Community anzusprechen und die Kluft zwischen Käufern und Machern zu überbrücken. Unser Ansatz ist es, in qualitativ hochwertige, erstklassige Filme und Fernsehsendungen für die spanischsprachige Welt zu investieren und diese zu besitzen, und zwar durch einen einzigartigen Zugang zu geistigem Eigentum und Beziehungen zu Top-Talenten."Bastón fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das unsere Visionen und Werte teilt, ist spannend und erfreulich. Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen, als wir es alleine jemals könnten. Die Aufregung über diese Allianz ist erst der Anfang einer langen und erfüllenden Reise."