«Pluto» startet demnächst bei Netflix

Die neue Animationsserie kommt von Naoki Urasawa.

Der Streamingdienst Netflix hat eine Zeichentrickserie angekündigt, die auf dem Mangabasiert, von Genco produziert und von M2Studio gezeichnet wird und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das Manga, der von vielen als Meisterwerk gepriesen wird, basiert auf Osamu Tezukas Astro Boy «The Greatest Robot on Earth» aus dem Jahr 1964 und wurde von Naoki Urasawa («20th Century Boys») und seinem langjährigen Co-Schöpfer Takashi Nagasaki geschaffen.Das Drama spielt in einer neo-futuristischen Welt, in der Menschen und hochfunktionale Roboter in völliger Harmonie leben. Der weltweit gefeierte Manga wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Tezuka Osamu Cultural Prize. Die Bühnenadaption von «Pluto» aus dem Jahr 2015 kehrte 2018 auf vielfachen Wunsch zurück und tourte durch Japan und Europa."Ich applaudiere dem Mut aller, die sich der Herausforderung gestellt haben, einen Anime auf der Grundlage von «Pluto» zu machen. Ich freue mich auf die Geburt dieser neuen Serie, die die Herzen der Menschen erobern wird. Ich hoffe, dass Osamu Tezukas Botschaft jetzt mehr denn je die Welt erreicht", sagt Autor Naoki Urasawa. Co-Autor Takashi Nagasaki fügt hinzu: "«Pluto» erbt die Philosophie von Tezuka und vermittelt nicht nur eine Anti-Kriegs-Botschaft, sondern erinnert uns daran, dass es auf beiden Seiten Leid gibt... und dass die einzig verbleibende Antwort Frieden ist." Supervisor Macoto Tezka, ein Sohn des verstorbenen Osamu Tezuka, fügt hinzu: "Der Zeichentrickfilm PLUTO ist das einzig Wahre, und abgesehen davon, dass dies Urasawas neuestes Werk ist, ist es auch ein neuer Tezuka-Anime. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich diese neue Generation von Anime entwickelt."