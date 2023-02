Sport1 sichert sich DHB-Pokal der Frauen

TV-News

Im April zeigt der Sportsender das Final Four um den DHB-Pokal.

Am 1. April-Wochenende fällt die Entscheidung, wer in diesem Jahr den DHB-Pokal der Frauen in die Höhe strecken darf. Sport1 hat sich nun die Rechte am Haushahn Final4 um den DHB-Pokal gesichert und zeigt beide Halbfinals am Samstag, 1. April, sowie die Platzierungsspiele einen Tag später live im Free-TV sowie im Livestream bei sport1.de. Im ersten Halbfinale treffen um 15:15 Uhr die TuS Metzingen und die SG BBM Bietigheim.Anwurf des zweiten Halbfinals ist um 17:45 Uhr, es spielen die HSG Bensheim/Auerbach gegen den VfL Oldenburg. Am Sonntag beginnt die Übertragung des Spiels um Platz 3 um 14:25 Uhr, fünf Minuten vor Anwurf. Das Finale beginnt um 17:05 Uhr. Die Partien werden auch auf der Sport1-App gestreamt.„Mit Sport1 konnten wir einen zuverlässigen TV-Partner für das Saison-Highlight im Handball der Frauen gewinnen. Durch die vielseitige Übertragung von Sport1 können Handballfans alle vier Spiele des Haushahn Final4, inklusive dem großen Finale, live im Free-TV bzw. im Stream verfolgen. Damit werden wir die Reichweite der Endrunde um den DHB-Pokal weiter steigern“, sagt Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen, über die Vereinbarung.„Wir freuen uns sehr, dieses Highlight im Handball-Kalender auf unseren Plattformen zu begleiten“, erklärt Michael Langkau, Director Live Sport1. „Auch dank der regelmäßigen Übertragungen von Länderspielen ist der Handball bei uns weiterhin eine wichtige Programmfarbe.“