Sky findet Sendetermin für «Tender Hearts»

TV-News

Ab April spielt Friederike Kempter die Single-Frau Mila, die nach erfolglosen Dating-Versuchen einen Lovedroid, einen humanoiden Roboter, als Lebenspartner wählt.

Seit rund anderthalb Jahren ist bei Sky die achtteilige Seriein der Mache, die der Bezahlsender als „female Science-Fiction Comedy“ angekündigt hat. Darin sollen Beziehungsmodelle und die Suche nach der großen Liebe in einer modernen und digitalen Welt neu verhandelt werden. Die komplette Staffel ist ab dem 6. April exklusiv über Sky Q, Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar.Die Hauptrolle übernimmt Friederike Kempter, die Mila spielt. Nach einigen erfolglosen Dates mit verschiedenen Männern versucht sie ihr Glück mit „Friendly Bo“, einem humanoiden Roboter beziehungsweise sogenannten Lovedroid, der ihr fortan als Lebenspartner zur Seite stehen soll. Den Lovedroid verkörpert Madieu Ulbrich, in weiteren Rollen sind Heike Makatsch, Vladimir Korneev, Yousef Sweid, Benny Opoku Arthur, Jonas Stenzel, Kotti Yun und Marie-Lou Sellem zu sehen. Pola Beck inszenierte die acht Folgen nach dem Drehbuch von Eva Lia Reinegger. Produziert wird die Serie von Odeon Fiction mit Katja Herzog als Produzentin, Producerinnen sind Kathrin Tabler und Karoline Fitzgerald. Für Sky Deutschland zeichnen verantwortlich Frank Jastfelder als Director of Development, Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer.Zum Inhalt: Mila (Kempter) ist Games-Programmiererin und Single, sie ist in ein neues, schickes Stadt-Apartment umgezogen und genießt das Leben. Doch in Sachen Dating und Sex herrscht eine gewisse Unzufriedenheit. Ihr bester Freund, der Freigeist Toni (Korneev) unterstützt ihre Datingversuche, doch Mila ergreift vor zu viel Nähe immer wieder die Flucht. Ihre Schwester Anja (Makatsch) nervt sie mit ihrem überirdischen Erfolg und ihren hohen Ansprüchen, und ihre Eltern warten schon lange darauf, dass Mila ihren "Mr. Right" nach Hause mitbringt. Alles ändert sich, als Mila über das Angebot von «Tender Hearts» stolpert. Das Unternehmen vermietet intelligente Lovedroids, gebaut und programmiert, um ihre Kunden glücklich zu machen – in jeder Hinsicht. Spontan abonniert sie "Friendly Bo" (Ulbrich), der fortan ihr Partner wird – zur Verblüffung von Freunden und Familie. Mit Bo an ihrer Seite beginnt Mila wieder zu träumen und das Leben zu lieben. Doch sie muss ihre neue Beziehung gegen allerlei Vorurteile verteidigen und beginnt bald, an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Währenddessen lernt Bo nicht nur immer mehr über Mila, sondern auch über sich selbst.