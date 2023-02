«Mean Girl Murders» startet

TV-News

Außerdem wird im März auch «Killer Cheer» gezeigt.

Zwei neue True-Crime-Serien,und, kommen am Montagabend zu ID. Ersteres erforscht das Innenleben von Halsabschneider-Cliquen, bösartigen Verleumdungen und grausamen Absichten, während «Killer Cheers» zeigt, wie Verbrechen unter jungen Frauen tödlich enden. Beide Formate starten am Montag, den 13. März um 21:20 Uhr auf ID.In der Premierenfolge von «Mean Girl Murders» mit dem Titel "Battle of the Besties" ist der High-School-Volleyballstar Stacy DeGrandchamp aus Fort Wayne, Indiana, hübsch und beliebt – bis Eifersucht und Gerüchte zu einer Spaltung in ihrem Freundeskreis führen. Als eine Schlägerei auf einer Party tödlich endet, wollen die Zeugen nicht reden, und ihr Mörder kommt fast mit dem Leben davon. Weitere Episoden zeigen die halsabschneiderische Welt der Showgirls in Las Vegas, Geheimnisse und Verrat in einer texanischen Kleinstadt, einen Racheplan in einer ausgefallenen Partyszene in Albuquerque, zunehmende Feindseligkeit zwischen zwei Rodeo-Königinnen in Texas und vieles mehr.ID wird auch «Killer Cheer» starten, eine Serie, die sich mit schrecklichen Ereignissen im Zusammenhang mit jungen Mädchen beschäftigt. In der Premierenfolge "All American Murder", die am Montag, den 13. März um 22 Uhr ausgestrahlt wird, führt der Mord an einem beliebten Schulmädchen am helllichten Tag dazu, dass die Ermittler zunächst glauben, der Mörder müsse von außerhalb der Stadt kommen. Im Laufe der Ermittlungen stellen sie fest, dass der Täter näher ist, als man sich vorstellen kann. Weitere Geschichten handeln von einer 15-Jährigen, die nur wenige Schritte von ihrem Haus in einem kalifornischen Vorort entfernt erstochen wird; von einer Highschool-Besessenheit in Augusta, Georgia, die sich zu einer jahrzehntelangen Schreckensherrschaft ausweitet; von der Sicherheit in einer Kleinstadt in Massachusetts, die erschüttert wird, als eine Cheerleaderin Tage nach ihrem 15.