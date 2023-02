«Maithink X» und «Studio Schmitt» kehren zu ZDFneo zurück

TV-News

Mai Thi Nguyen-Kim präsentiert noch im Februar die erste neue Ausgabe ihrer Wissenschaftsshow, während Tommi Schmitt im März erstmals Felix Lobrecht als Gast begrüßen wird.

Mai Thi Nguyen-Kim begibt sich ab dem kommenden Sonntag, 26. Februar, wieder auf die Mission das Publikum nicht verdummen zu lassen, denn ihrer Meinung nach werde Wissenschaft in den Medien viel zu oft „runtergedummt“. Ihre ZDFneo-Showstellt sich dem bewusst entgegen, wie sie betont. „Ich freue mich zwar immer, wenn wir das Publikum zwischendrin mal zum Lachen bringen, aber inhaltlich ist es wie immer ein ganz schöner Deep Dive. Es fließt sehr viel Nerdherzblut in diese Sendung und ich freu mich, dass es nach monatelanger Vorbereitung und Recherche jetzt endlich wieder losgeht!“, so Mai Thi Nguyen-Kim.Konkret läuft die erste Folge des neuen Jahres am Sonntag um 22:15 Uhr bei Spartensender, nachdem die Ausgabe online first ab 18:00 Uhr in der ZDFmediathek erschienen ist. In der Auftaktsendung beleuchtet die promovierte Chemikerin Deutschlands irrationale Drogenpolitik und untersucht die Mythen hinter Drogenkonsum – inklusive kritischer Nachfragen zur Drogenpolitik der Bundesrepublik.Wenige Tage später kehrt auch das zweite Sendergesicht von ZDFneo ins Programm zurück. Tommi Schmitt präsentiert ab Donnerstag, 2. März, um 22:15 Uhr die Auftaktfolge seiner Personality-Show. In der ersten Folge ist Comedian und Autor Felix Lobrecht zu Gast, der gemeinsam mit Tommi Schmitt wöchentlich im Podcast "Gemischtes Hack" zu hören und erstmals in der TV-Sendung zu sehen ist. Als weitere Gäste der Staffel sind Katrin Bauerfeind, Oliver Welke, Torsten Sträter, Esther Sedlaczek und Ingo Zamperoni angekündigt. Welke wird anlässlich des 60-jährigen ZDF-Jubiläums im «Studio Schmitt» vorbeischauen.„Ich freue mich auf die neuen Folgen und vor allem darauf, wieder absurd coole Menschen in meiner Show begrüßen zu dürfen. Es sind tolle Namen dabei, wie wir Highperformer sagen. Dass wir in dieser, gerade medial, schnelllebigen Zeit in der kommenden Staffel die 60. Folge knacken, macht mich wirklich stolz“, so Tommi Schmitt, der mit «Studio Schmitt» immer donnerstags ab 20:15 Uhr in der ZDFmediathek vor der linearen Ausstrahlung zu sehen ist.