Rosenmontagszüge sorgen für gute Quoten-Ergebnisse

Veit-Luca Roth von 21. Februar 2023, 09:20 Uhr

Das Erste übertrug am Montagnachmittag die Rosenmontagszüge aus den Karnevals-Hochburgen aus Mainz, Düsseldorf und Köln. Am Abend war man erneut in der Domstadt zu Gast und durfte sich über vier Millionen Narren vor dem Fernseher freuen.

Weite Teile Deutschlands sind dieser Tage im Ausnahmezustand, denn vielerorts wird Fasching, Karneval oder Fastnacht gefeiert.



Um 14:00 Uhr zog die blaue Eins weiter nach Köln, wo der 90-minütigen Übertragung 1,45 Millionen Zuschauer folgten. Der Marktanteil stieg auf 14,1 Prozent. Auch bei den Jüngeren erhöhten sich die Zahlen. Die Reichweite stieg auf 0,15 Millionen und der Marktanteil verbesserte sich auf gute 9,0 Prozent. In Düsseldorf ging man um 15:30 Uhr auf Sendung. 1,63 Millionen Karneval-Fans saßen vor dem Fernseher, darunter 0,18 Millionen Jüngere. Trotz der gestiegenen Reichweite sanken die Quoten auf 12,9 und 8,7 Prozent. Alles in allem lässt sich festhalten, dass im Vergleich zu den Rosenmontagszügen vor drei Jahren das Interesse deutlich zurückging. Die Sendungen aus Köln und Düsseldorf verloren jeweils rund eine Million Zuschauer, Mainz musste einen Rückgang von gut einer halben Million hinnehmen.



Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für die Kölner Fernsehsitzung anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Kölner Karnevals. Die dreistündige Show «Karneval in Köln 2023» aus dem Kölner Gürzenich unterhielt 4,04 Millionen Zuschauer und sorgte für einen grandiosen Marktanteil von 16,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Das Erste auf 0,43 Millionen und solide 7,7 Prozent. 2020 schalteten noch 4,87 Millionen ein, sodass 17,9 und 7,9 Prozent heraussprangen.

