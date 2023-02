EliasN97 kommentiert Europa-League-Kracher für RTL+

TV-News

Der Twitch-Streamer Elias Nerlich wird gemeinsam mit Robby Hunke das Rückspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona kommentieren.

Die Sender, die Fußball-Wettbewerbe übertragen, gehen dieser Tage neue Wege. Während Sky am Wochenende das Format «Match in Silence» ausprobierte und Fans der beiden Fanlager aus Gladbach und München das Spiel schweigend verfolgen ließ, hat sich RTL+ für den kommenden Donnerstag, 23. Februar, die Dienste von Twitch Superstar Elias Nerlich gesichert, der es allein auf YouTube auf über eine Million Abonnenten bringt.„EliasN97“, wie Nerlich in den Sozialen Medien bekannt ist, wird für RTL+ das Spitzenspiel der UEFA Europa League zwischen Manchester United und dem FC Barcelona kommentieren, das wohl klangvollste Duell der Finalrunden-Play-offs. Im Old Trafford im Norden Englands wird ab 21:00 Uhr alles offen sein, das Hinspiel endete 2:2-Unentschieden, die sogenannte Auswärtstor-Regel wurde bekanntlich abgeschafft. EliasN97 wird das Spiel gemeinsam mit Robby Hunke präsentieren.„Für mich persönlich ist es natürlich etwas Besonderes, bei solch einem Spitzenspiel als Kommentator mit dabei zu sein. Normalerweise versuche ich in meinen Live-Streams meine Zuschauer so gut es geht zu unterhalten. Dabei habe ich größtenteils die Kontrolle über die Themen und Geschehnisse, über die ich spreche. Diese Kontrollierbarkeit fällt bei einem Live-Kommentar weg“, wird Nerlich in einer RTL-Mitteilung zitiert.Während das Spitzenspiel hinter der Bezahlschranke zu sehen ist, präsentiert RTL am 23. Februar die Play-off-Runde mit der Partie 1. FC Union Berlin gegen Ajax Amsterdam live im Free-TV. Moderatorin Laura Papendick führt gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle um 20:15 Uhr live aus dem „Stadion An der Alten Försterei“ durch den Fußball-Abend. Der Anstoß erfolgt wie in Manchester um 21:00 Uhr, Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren. Der zweite deutsche Teilnehmer im Einsatz ist Bayer 04 Leverkusen, der die Hinspiel-Niederlage gegen Monaco ausmerzen muss. Das Spiel wird ab 18:45 Uhr bei RTL+ übertragen und von Michael Born und Patrick Helmes im Einzelspiel sowie von Klaus Veltman in der Konferenz begleitet.