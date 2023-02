«Die Holiday-Crew»: Koffer schon gepackt?

Quotennews

Auch das neueste RTLZWEI-Format am Nachmittag ist zum Auftakt kein Erfolg. Besser lief es dagegen für «Die Geissens», die ihre starke Quote aus der Vorwoche bestätigten.

Nach schier zahllosen Versuchen eine erfolgreiche Dauerlösung am späten Nachmittag zu finden, startete RTLZWEI am Montag einen neuen Anlauf und schickteauf Sendung. Darin testeten verschiedene Paare unterschiedliche Urlaubsangebote in Europa. Die erste von 15 geplanten Folgen lockte ab 17:05 Uhr 0,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Dies generierte einen Marktanteil von schlechten 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe verzeichnete die Grünwalder TV-Station 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige und miese 2,1 Prozent Marktanteil. Eine langfristige Lösung ist «Die Holiday-Crew» damit wohl auch nicht.Im Vorlauf machteihre Sache zumindest ein wenig besser. Die Scripted Reality holte in der 16-Uhr-Stunde 0,25 Millionen Zuschauer, wovon 0,08 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Die Marktanteile bewegten sich bei 1,9 und 3,7 Prozent. Die Soaps am Vorabend lockten 0,20 und 0,34 Millionen Zuschauer an.sicherte sich um 18:05 Uhr ebenfalls schwache 2,6 Prozent bei den Umworbenen, währendeine Stunde später die Quote auf 4,0 Prozent steigerte.In der Primetime lief es bedeutend besser, dennbestätigten das gute Abschneiden aus der Vorwoche, als 5,3 und 6,7 Prozent bei den Umworbenen registriert wurden. Die Doppelfolge sahen ab 20:15 Uhr 0,73 und 0,74 Millionen Zuschauer und damit rund 100.000 Zuschauer mehr als vor acht Tagen. Die Reichweiten entsprachen Marktanteilen von 2,6 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe kam die „schrecklich glamouröse Familie“ auf 0,39 und 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 6,2 und 6,0 Prozent.