Auch «Jeopardy!» kann nicht überzeugen

Quotennews

Die «Mein Mann kann»-Wiederholung im Nachgang lief besser als die Erstausstrahlung am vergangenen Freitag.

Am gestrigen Montag beendete Sat.1 seine „Kult-Show-Wochen“ mit der Neuauflage von, das von Ruth Moschner moderiert wurde. Nach den von Jörg Pilawa moderierten Ausgaben von «Die Pyramide» und «Dating Game» machte die Quizshow ebenfalls keine gute Figur. 0,87 Millionen Zuschauer fanden um 20:15 Uhr den Weg zum Bällchensender und sorgten so für einen mageren Marktanteil von 3,2 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige und schwache 5,7 Prozent auf dem Papier.Zum Vergleich: «Die Pyramide» holte vor zwei Wochen 1,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 5,8 Prozent in der Zielgruppe, bevor die «Herzblatt»-Neuauflage vor acht Tagen auf 0,80 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent kam. Im Anschluss wiederholte Sat.1vom vergangenen Freitag. Das Reality-Star-Special floppte bereits vor vier Tagen mit nur 0,59 Millionen Zuschauern und 4,2 Prozent. Die Zweitverwertung sicherte sich ab 22:15 Uhr 0,37 Millionen Zuschauer, darunter 0,14 Millionen umworbene. Die Marktanteile lagen bei schwachen 2,6 Prozent bei allen und tatsächlich leicht verbesserten 4,7 Prozent bei den Jüngeren.Wie man eine Quizshow am Montagabend erfolgreich über die Bühne bringt, stellte derweil Günther Jauch bei RTL unter Beweis, dennlockte 3,09 Millionen Zuschauer an, die einem Marktanteil von 12,3 Prozent entsprachen. In der Zielgruppe durfte sich der Kölner Sender über 0,73 Millionen Umworbene und 13,0 Prozent Marktanteil freuen.Zurück zu Sat.1: Wo Daniel Boschmann auch am Vorabend auf keine guten Zahlen blicken konnte. Die Normalo-Version von «Mein Mann kann» sahen ab 19:00 Uhr lediglich 0,59 Millionen Zuschauer. Die Einschaltquote in der Zielgruppe belief sich auf miserable 2,9 Prozent.