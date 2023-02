Don Lemon kehrt zur CNN-Morgensendung zurück

US-Fernsehen

Nur kurz fiel die Auszeit aus. Der Moderator hatte über eine politische Mitbewerberin gesprochen.

Der Moderator Don Lemon wird am Mittwoch zu «CNN This Morning» zurückkehren, obwohl er letzte Woche eine Reihe umstrittener Äußerungen gemacht hat. Dies ist das jüngste Manöver in einem schwieriger als erwarteten Versuch des von Warner Bros Discovery unterstützten Senders, sein Programm aufzurütteln."Ich habe mich mit Don zusammengesetzt und ein offenes und bedeutungsvolles Gespräch geführt. Er hat zugestimmt, an einer formellen Schulung teilzunehmen und weiterhin zuzuhören und zu lernen. Wir nehmen diese Situation sehr ernst", sagte CNN-CEO Chris Licht am Montagabend in einem Memo. "Es ist mir wichtig, dass CNN ein Gleichgewicht zwischen Verantwortlichkeit und der Förderung einer Kultur schafft, in der die Menschen zu ihren Fehlern stehen, daraus lernen und wachsen können. Aus diesem Grund wird Don am Mittwoch zu «CNN This Morning» zurückkehren".Lemon, der zu einem der bekanntesten CNN-Moderatoren geworden ist, nachdem er eine Spätsendung leitete, die ihm Raum für kontroverse Themen rund um Ethnie und Kultur gab, war seit letztem Donnerstag nicht mehr bei «CNN This Morning» zu sehen. Damals machte er einige Bemerkungen darüber, wann Frauen im besten Alter sind, während eines Beitrags über Kommentare der neuen republikanischen Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley über das Alter einiger ihrer politischen Rivalen.