«Big Mood» mit Nicola Coughlan

England

Die Verantwortlichen haben auch Lydia West verpflichten können.

Nicola Coughlan aus «Bridgerton» und Lydia West aus «It's a Sin» werden in einer neuen Komödie für Channel 4 mit dem Titel(Arbeitstitel) mitspielen. Die Serie, die zuvor den Titel «Super Close» trug, wird von Fremantles Dancing Ledge Productions produziert. Geschrieben und kreiert wurde sie von Camilla Whitehill («Porters»). «Brooklyn Nine Nine»-Regisseurin Rebecca Asher ist ebenfalls an Bord, um die sechsteilige Serie zu leiten, deren Dreharbeiten in diesem Frühjahr beginnen sollen. Fremantle wird den weltweiten Vertrieb übernehmen.Laut Beschreibung ist die Serie "eine lebhafte und rebellische Darstellung weiblicher Freundschaft, die durch die Komplexität einer schweren Geisteskrankheit unterwandert wird." Die Serie folgt der Freundschaft von Maggie (Coughlan) und Eddie (West), die ihre Zwanziger Jahre damit verbracht haben, sich gegenseitig auf der Tasche zu liegen.Doch während sie sich auf das nächste Jahrzehnt freuen – mit all seinen Belastungen, ob beruflich oder anderweitig – kehrt Maggies bipolare Störung auf unwillkommene Weise zurück. Plötzlich stellt Eddie ihre Freundschaft in Frage und fragt sich, ob sie die Zukunft überleben wird.