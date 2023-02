PPF erwirbt 9,10% der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE

Wirtschaft

Die 1991 in der Tschechischen Republik gegründete PPF Group ist eine internationale Investmentgruppe.

Neues aus Unterföhring: Neben Media for Europe (MFE) hat nun auch die PPF Group einen nennenswerten Aktienanteil erworben. Die PPF Group gibt bekannt, dass sie Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE (ProSieben) erworben hat und damit insgesamt 9,10% des ausstehenden Aktienkapitals von ProSieben hält.PPF ist überzeugt, dass die digitale Transformation von ProSieben Mehrwert für alle Aktionäre schaffen wird. PPF freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben in diesem Digitalisierungsprozess. PPF ist ein aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT). Die Central European Media Enterprises (CME) von PPF betreiben mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Zentral- und Südosteuropa.Die Aktivitäten von CME umfassen 43 Fernsehsender, die rund 49 Millionen Menschen in Tschechien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien erreichen. CME wurde im Jahr 1994 gegründet, als TV Nova, ein privater Fernsehsender in der Tschechischen Republik, auf den Markt gebracht wurde. PPF hat die Übernahme der CME-Mediengruppe am 13. Oktober 2020 abgeschlossen.