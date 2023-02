Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen die Komödien-Wiederholung «Familie Bundschuh» im ZDF? Wie schnitt «How I Met Your Father» bei ProSieben ab?

Das größte Publikum in der Primetime am Montagabend fuhr Das Erste mitein, das 4,04 Millionen Zuschauer sahen, darunter 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die dreistündige Sendung erntete Marktanteile von 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum respektive 7,7 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF wiederholtevor 3,54 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 12,6 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren wurden 6,4 Prozent ausgewiesen.undsorgten ab 21:45 Uhr für 3,36 und 2,06 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 13,2 und 12,9 Prozent bei allen sowie 8,0 und 9,0 Prozent bei den Jüngeren.ProSieben servierte zwei weitere Folgen von, die Ergebnisse waren im Vergleich zur Vorwoche allesamt rückläufig. Die Sehbeteiligung schrumpfte auf 0,53 und 0,55 Millionen, sodass in der Zielgruppe nur noch schwache 5,5 und 5,6 Prozent Marktanteil zustande kamen – rund zwei Punkte weniger als vor acht Tagen. Zwei-Folgen schafften es im Anschluss auf 0,44 und 0,40 Millionen Zuschauer sowie 5,2 und 4,9 Prozent Marktanteil.undgenerierten 0,33 und 0,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe stieg das Ergebnis auf von 4,7 auf 6,3 Prozent.im Rahmen der „Sat.1-Kult-Show-Wochen“ unterhielt bei Sat.1 0,87 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe kam man nicht über maue 5,7 Prozent hinaus. Kabel Eins strahlte derweilaus und lockte 0,74 Millionen Zuschauer an. Der Spielfilm markierte 5,5 Prozent Marktanteil.RTL war mitundfür 3,09 und 2,35 Millionen Zuschauer interessant. In der Zielgruppe sicherte sich der Kölner Sender 13,0 und 11,6 Prozent des Marktes. VOX rangierte mitnahezu auf Augenhöhe, holte zwar nur 1,31 Millionen Zuschauer insgesamt, dafür aber 12,6 Prozent bei den Umworbenen. RTLZWEI sendete eine-Doppelfolge und kam auf 0,73 und 0,74 Millionen Zuschauer sowie 6,2 und 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.