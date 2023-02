Quotencheck

Das ZDF strahlte im Januar sechs neue Filme der Sonntagsreihe aus – so viele wie noch nie in einem Jahr.

Natalie Scharf gehört zu den produktivsten und erfolgreichsten Drehbuchautorinnen und Produzentinnen des ZDF . Zuletzt setzte sie für den Mainzer Sender die Miniserie «Gestern waren wir noch Kinder» um, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen durchschnittlich rund fünf Millionen Zuschauer sahen. Bereits seit über einem Jahrzehnt steht sie auch hinter der „Herzkino“-Reihe, die inzwischen 43 Filme umfasst, deren Drehbücher allesamt von Scharf verfasst wurden. Im Mittelpunkt steht die Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) aus dem Ort „Frühling“, die Familien in Notsituationen zur Seite steht.Das ZDF strahlte in diesem Jahr die zwölfte Staffel aus, die sechs Episoden umfasste – so viele wie noch nie. «Frühling» gehört zu den erfolgreichsten Reihen am Sonntagabend, im vergangenen Jahr holte die Serie bis zu 6,74 Millionen Zuschauer und knackte im Gegenprogramm zum ARD-«Polizeiruf» fast die 20-Prozent-Marke. Die erste neue Ausgabe in diesem Jahr lockte am 8. Januar 5,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, dies entsprach einem Marktanteil von guten 17,3 Prozent. 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige entschieden sich für den 90-Minüter „Eine Handvoll Zeit“, sodass fantastische 9,4 Prozent heraussprangen. Eine Woche später holte „Kleiner Engel, kleiner Teufel“ 6,26 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf 19,2 Prozent stieg. Die Reichweite bei den Jüngeren verringerte sich hingegen auf 0,64 Millionen, der Marktanteil sank auf weiterhin ordentliche 7,9 Prozent.Am 22. Januar strahlte der Mainzer Sender „Das Geheimnis vom Rabenkopf“ aus und unterhielt 6,19 Millionen Zuschauer, darunter 0,60 Millionen Jüngere. Die Marktanteile waren leicht rückläufig und landeten bei 18,8 und 7,4 Prozent und damit weiterhin auf einem guten Niveau. Der vierte Film im Januar, „Das Mädchen hinter der Tür“, sorgte erneut für mehr als sechs Millionen Zuschauer. Die AGF wies 6,12 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 18,6 Prozent aus. Beim jungen Publikum sorgten 0,62 Millionen 14- bis 49-jährige Seher für 7,8 Prozent.Im Februar sank das Interesse leicht auf 6,02 Millionen, allerdings stieg die Einschaltquote auf 9,0 Prozent. Bei den Jüngeren legte der «Frühling»-Film „Flüsternde Geister“ deutlich zu und verbuchte 0,73 Millionen Zuschauer und 9,8 Prozent. Das Staffelfinale landete genau auf sechs Millionen Zuschauern, darunter 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteile von 18,4 und 9,1 Prozent war der Mainzer Sender einmal mehr erfolgreich.Die sechs Episoden kamen unter dem Strich auf eine Reichweite von durchschnittlich 6,04 Millionen, was zu einem Marktanteil von 18,6 Prozent führte. Die zwölfte Staffel verzeichnete 0,68 Millionen junge Zuschauer, sodass ein sehr starker Marktanteil von 8,6 Prozent im Schnitt heraussprang. Das ZDF ist nicht nur beim Publikum über 50 Jahren sehr erfolgreich, «Frühling» kann auch mit den Privatsendern mithalten. Auf Natalie Scharf dürfte somit noch so mancher Drehbuchauftrag zukommen.